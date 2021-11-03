Самарчанка получила условный срок за организацию азартных игр

В Самаре суд вынес приговор местной жительнице, которую обвиняли в организации азартных игр.

По данным региональной прокуратуры, с августа по декабрь 2020 г. женщина была администратором незаконного игорного клуба. Полицейские изъяли из него семь игровых аппаратов и семь компьютеров.

Суд приговорил женщину к году лишения свободы условно с испытательным сроком один год.