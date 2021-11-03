В ОЭЗ "Тольятти" пришел новый крупный инвестор

На заседании Экспертного совета ОЭЗ "Тольятти" под председательством министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова была одобрена новая заявка на получение статуса резидента площадки.

Российская компания планирует вложить в свое производство почти 5 млрд рублей. Новый завод станет самым крупным по площади предприятием в ОЭЗ, он займет 63,8 га.

Важным направлением Стратегии лидерства, обозначенной губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым и жителями региона, является повышение инвестиционной привлекательности региона. По поручению главы региона в Самарской области создаются все необходимые условия для развития инвестиционных площадок, формирования благоприятного инвестиционного и делового климата. Особую роль в этом играют созданные инвестиционные площадки, которые предоставляют привлекательные условия для развития бизнеса и создания новых производств.

Благодаря рационально организованной работе Самарская область в 2021 году впервые вошла в десятку регионов России, где сформировался наиболее благоприятный инвестиционный климат. В ежегодном национальном рейтинге Агентства стратегических инициатив регион занял восьмое место. Такого результата губерния достигла в рекордно короткие сроки, поднявшись за последние три года на 65 позиций.

Новый завод в сфере производства строительных материалов будет запущен в ОЭЗ "Тольятти" в 2024 году. Объем производства с 2025 года достигнет уровня 620 тысяч единиц продукции ежегодно. Это позволит инвестору занять 70% доступного объема рынка жилой и коммерческой недвижимости в течение трех лет после ввода объекта в эксплуатацию.

"Сегодня мы одобрили заявку резидента с проектом в сфере производства строительных материалов - это компания с продвинутой технологией, которая буквально через два года инвестиционной фазы создаст в Тольятти еще 515 новых рабочих мест. Инвестор планирует вложить в реализацию проекта 5 млрд рублей, и мы очень рады, что на площадку активно заходят новые компании, - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. - Особая экономическая зона сегодня - это 13 действующих и шесть строящихся заводов. Еще с шестью компаниями мы готовимся в ближайшее время выйти в строительную фазу. Большой интерес и доверие инвесторов, а также эффективность работы площадки ОЭЗ подтверждаются многочисленными оценками и рейтингами, в которых Самарская область стабильно лидирует и ежегодно укрепляет достигнутые результаты".

"Важным достижением нашего проекта я считаю увеличение диверсифицированных производств на территории Тольятти. В этом году три из четырех новых инвестора ОЭЗ представляют неавтокомпонентные отрасли - это пищевая промышленность, металлообработка, производство стройматериалов. В целом диверсифицированных проектов на площадке уже более половины. Развивать ОЭЗ в данном направлении нам помогают правительство Самарской области и лично губернатор Дмитрий Игоревич Азаров", - подчеркнул генеральный директор АО "ОЭЗ ППТ "Тольятти" Сергей Андреев.

Напомним, сегодня в ОЭЗ "Тольятти" с учетом нового проекта зарегистрировано 30 резидентов из шести отраслей производства: машиностроение, стройматериалы, упаковка, фармацевтика, металлообработка, производство газов и оборудования.