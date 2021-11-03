В ОЭЗ "Тольятти" пришел новый крупный инвестор

На заседании Экспертного совета ОЭЗ "Тольятти" под председательством министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова была одобрена новая заявка на получение статуса резидента площадки.
Российская компания планирует вложить в свое производство почти 5 млрд рублей. Новый завод станет самым крупным по площади предприятием в ОЭЗ, он займет 63,8 га.
Важным направлением Стратегии лидерства, обозначенной губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым и жителями региона, является повышение инвестиционной привлекательности региона. По поручению главы региона в Самарской области создаются все необходимые условия для развития инвестиционных площадок, формирования благоприятного инвестиционного и делового климата. Особую роль в этом играют созданные инвестиционные площадки, которые предоставляют привлекательные условия для развития бизнеса и создания новых производств.
Благодаря рационально организованной работе Самарская область в 2021 году впервые вошла в десятку регионов России, где сформировался наиболее благоприятный инвестиционный климат. В ежегодном национальном рейтинге Агентства стратегических инициатив регион занял восьмое место. Такого результата губерния достигла в рекордно короткие сроки, поднявшись за последние три года на 65 позиций.
Новый завод в сфере производства строительных материалов будет запущен в ОЭЗ "Тольятти" в 2024 году. Объем производства с 2025 года достигнет уровня 620 тысяч единиц продукции ежегодно. Это позволит инвестору занять 70% доступного объема рынка жилой и коммерческой недвижимости в течение трех лет после ввода объекта в эксплуатацию.
"Сегодня мы одобрили заявку резидента с проектом в сфере производства строительных материалов - это компания с продвинутой технологией, которая буквально через два года инвестиционной фазы создаст в Тольятти еще 515 новых рабочих мест. Инвестор планирует вложить в реализацию проекта 5 млрд рублей, и мы очень рады, что на площадку активно заходят новые компании, - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. - Особая экономическая зона сегодня - это 13 действующих и шесть строящихся заводов. Еще с шестью компаниями мы готовимся в ближайшее время выйти в строительную фазу. Большой интерес и доверие инвесторов, а также эффективность работы площадки ОЭЗ подтверждаются многочисленными оценками и рейтингами, в которых Самарская область стабильно лидирует и ежегодно укрепляет достигнутые результаты".
"Важным достижением нашего проекта я считаю увеличение диверсифицированных производств на территории Тольятти. В этом году три из четырех новых инвестора ОЭЗ представляют неавтокомпонентные отрасли - это пищевая промышленность, металлообработка, производство стройматериалов. В целом диверсифицированных проектов на площадке уже более половины. Развивать ОЭЗ в данном направлении нам помогают правительство Самарской области и лично губернатор Дмитрий Игоревич Азаров", - подчеркнул генеральный директор АО "ОЭЗ ППТ "Тольятти" Сергей Андреев.
Напомним, сегодня в ОЭЗ "Тольятти" с учетом нового проекта зарегистрировано 30 резидентов из шести отраслей производства: машиностроение, стройматериалы, упаковка, фармацевтика, металлообработка, производство газов и оборудования.
Последние комментарии
Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
Долгий путь.
Явно выраженные признаки коррупцонно составляющих.