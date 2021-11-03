В правительстве Самарской области обсудили ход переписи населения

Первые итоги всероссийской переписи на территории региона были озвучены на совещании, которое провел первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов.
К 31 октября число жителей региона, принявших участие в переписи, составило 1,652 млн человек или 52,5% населения. Из них переписчики заполнили анкеты 1,145 млн человек или 69% от общего количества переписанных. Услугами стационарных участков воспользовались 56 тыс. человек (3,5%). На едином портале государственных услуг заполнили переписные листы 451 тыс. человек (27%).
"По организационному плану переписи численность населения региона составляла 3,15 млн человек. Чтобы подтвердить эти данные, необходимо каждый день переписывать по 101 тыс. человек. Пока в целом по региону ход переписи не вызывает тревоги", - сообщил руководитель Самарастата Дмитрий Бажуткин.
Среди районов лидируют Большеглушицкий, Большечерниговский, Борский, Исаклинский, Камышлинский, Кошкинский, Хворостянский, Челновершинский, Шенталинский и Шигонский районы. Среди городов - Похвистнево, Жигулевск, Октябрьск.
По данным главы Самарастата, главная проблема для переписчиков - большое число жилых помещений, в которые они не могут попасть для проведения опроса. Поэтому, по его мнению, необходимо продолжать информационно-разъяснительную работу о необходимости участия жителей в переписи.
Заместитель председателя правительства Самарской области Наталья Катина рассказала о ситуации с участием в переписи служащих исполнительных органов власти региона.
"Задача крайне важная. Вы знаете, что нам удалось серьезно переломить ситуацию и обеспечить на протяжение последних нескольких лет серьезный миграционный приток населения в Самарскую область. Это нас выделяет среди многих регионов Приволжского федерального округа. Теперь это должно быть зафиксировано и в переписи. Мы должны показать себя как регион роста и в этом отношении. Четкая отработка всех вопросов, связанных с переписью, - это и фактор для дополнительной федеральной поддержки нашего субъекта Российской Федерации", - подчеркнул Виктор Кудряшов.
Последние комментарии
Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
Долгий путь.
Явно выраженные признаки коррупцонно составляющих.