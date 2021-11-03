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Облправительство Власть и политика

В правительстве Самарской области обсудили ход переписи населения

САМАРА. 3 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Первые итоги всероссийской переписи на территории региона были озвучены на совещании, которое провел первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

К 31 октября число жителей региона, принявших участие в переписи, составило 1,652 млн человек или 52,5% населения. Из них переписчики заполнили анкеты 1,145 млн человек или 69% от общего количества переписанных. Услугами стационарных участков воспользовались 56 тыс. человек (3,5%). На едином портале государственных услуг заполнили переписные листы 451 тыс. человек (27%).

"По организационному плану переписи численность населения региона составляла 3,15 млн человек. Чтобы подтвердить эти данные, необходимо каждый день переписывать по 101 тыс. человек. Пока в целом по региону ход переписи не вызывает тревоги", - сообщил руководитель Самарастата Дмитрий Бажуткин.

Среди районов лидируют Большеглушицкий, Большечерниговский, Борский, Исаклинский, Камышлинский, Кошкинский, Хворостянский, Челновершинский, Шенталинский и Шигонский районы. Среди городов - Похвистнево, Жигулевск, Октябрьск.

По данным главы Самарастата, главная проблема для переписчиков - большое число жилых помещений, в которые они не могут попасть для проведения опроса. Поэтому, по его мнению, необходимо продолжать информационно-разъяснительную работу о необходимости участия жителей в переписи.

Заместитель председателя правительства Самарской области Наталья Катина рассказала о ситуации с участием в переписи служащих исполнительных органов власти региона.

"Задача крайне важная. Вы знаете, что нам удалось серьезно переломить ситуацию и обеспечить на протяжение последних нескольких лет серьезный миграционный приток населения в Самарскую область. Это нас выделяет среди многих регионов Приволжского федерального округа. Теперь это должно быть зафиксировано и в переписи. Мы должны показать себя как регион роста и в этом отношении. Четкая отработка всех вопросов, связанных с переписью, - это и фактор для дополнительной федеральной поддержки нашего субъекта Российской Федерации", - подчеркнул Виктор Кудряшов.  

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