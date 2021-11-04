Наставник самарских "Крыльев" Игорь Осинькин признан лучшим тренером октября в РПЛ

Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин стал лучшим тренером октября по мнению болельщиков и экспертов Российской футбольной Премьер-лиги, сообщили в самарском клубе.
Напомним, в октябре самарцы набрали девять очков, одержав три победы из четырех, что позволило "Крыльям" подняться на седьмую строчку в турнирной таблице. Волжане на выезде обыграли "Динамо" (1:0), дома - "Нижний Новгород" (2:0) и в гостях - "Краснодар" (1:0).
Игорь Осинькин в студии "ГТРК "Самара" прокомментировал вызов в сборную России Ивана Сергеева и дал свой прогноз на предстоящую в субботу, 6 ноября, встречу с клубом из Химок.
Игра начнется на стадионе "Самара Арена" в 17:30.
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?