Наставник самарских "Крыльев" Игорь Осинькин признан лучшим тренером октября в РПЛ

Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин стал лучшим тренером октября по мнению болельщиков и экспертов Российской футбольной Премьер-лиги, сообщили в самарском клубе.

Напомним, в октябре самарцы набрали девять очков, одержав три победы из четырех, что позволило "Крыльям" подняться на седьмую строчку в турнирной таблице. Волжане на выезде обыграли "Динамо" (1:0), дома - "Нижний Новгород" (2:0) и в гостях - "Краснодар" (1:0).

Игорь Осинькин в студии "ГТРК "Самара" прокомментировал вызов в сборную России Ивана Сергеева и дал свой прогноз на предстоящую в субботу, 6 ноября, встречу с клубом из Химок.

Игра начнется на стадионе "Самара Арена" в 17:30.