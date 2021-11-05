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Футбол Спорт

РФС: судья ошибся, отменив гол "Краснодара" в ворота "Крыльев Советов"

МОСКВА. 5 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Судейская бригада допустила ошибку, отменив гол в ворота "Крыльев Советов" в матче 13-го тура премьер-лиги с "Краснодаром". К такому выводу пришла Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (РФС), рассмотрев обращение "Краснодара".

"Судья ошибочно отменил гол в ворота команды "Крылья Советов" на 35-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок атакующей команды "Краснодар" №9 Джон Кордоба, находившйся в тонкой офсайдной позиции в момент удара по воротам его партнером по команде, не закрывал очевидно линию обзора вратарю соперника, находясь на большом расстоянии от него, и тем самым не влиял на возможность вратаря команды "Крылья Советов" играть в мяч", - приводит сайт РФС позицию комиссии.

Напомним, матч завершился победой самарского клуба со счетом 1:0.

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Поддерживаю и болею!

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Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:51 "Крылья Советов" обыграли "Пролетер"

Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Игорь Митин 08 сентября 2018 10:46 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

Ivan P. 28 августа 2018 18:47 Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов выбирает между "Крыльями Советов" и бундеслигой

Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?

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