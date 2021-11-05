РФС: судья ошибся, отменив гол "Краснодара" в ворота "Крыльев Советов"

Судейская бригада допустила ошибку, отменив гол в ворота "Крыльев Советов" в матче 13-го тура премьер-лиги с "Краснодаром". К такому выводу пришла Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (РФС), рассмотрев обращение "Краснодара".

"Судья ошибочно отменил гол в ворота команды "Крылья Советов" на 35-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок атакующей команды "Краснодар" №9 Джон Кордоба, находившйся в тонкой офсайдной позиции в момент удара по воротам его партнером по команде, не закрывал очевидно линию обзора вратарю соперника, находясь на большом расстоянии от него, и тем самым не влиял на возможность вратаря команды "Крылья Советов" играть в мяч", - приводит сайт РФС позицию комиссии.

Напомним, матч завершился победой самарского клуба со счетом 1:0.