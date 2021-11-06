В Красноармейском районе осудили мужчину, склонившего к краже двух подростков

Красноармейский районный суд вынес обвинительный приговор 21-летнему местному жителю. Мужчина признан виновным по статье "Вовлечение несовершеннолетних в совершение кражи группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в помещение, с причинением значительного ущерба гражданину". Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

В сентябре 2019 года молодой человек, имевший двух несовершеннолетних приятелей (15 и 16 лет), предложил им украсть металл. Он пообещал, что вырученные от продажи похищенного деньги они поделят между собой.

Подростки согласились и в течение нескольких дней на машине старшего друга "обрабатывали" законсервированный склад маслобойного цеха индивидуального предпринимателя. Отогнув угол забора, они похищали электродвигатели АИР80В4 и металлические изделия различных наименований. Зачинщик в это время оставался в машине с заведенным двигателем. Всего подростки вынесли со склада около 455 кг металлических конструкций.

Индивидуальный предприниматель, через несколько дней обнаружив кражу, обратился за помощью в полицию, оценив причиненный ущерб в 47 тыс. рублей. Сотрудники уголовного розыска обследовали пункты приема металлолома в Красноармейском районе. Со слов одного из работников полицейские установили личность мужчины, сдавшего металлолом, схожий по описанию с похищенным. Вскоре подозреваемый в хищении был задержан и доставлен в полицию.

В ходе расследования следователи установили, что к преступлению причастны несовершеннолетние. Подростки, в присутствии законных представителей, пояснили, что старший товарищ, получив деньги в пункте приема металлолома, выделил им немного, а остальное присвоил себе.

Красноармейский районный суд признал 21-летнего подсудимого виновным в совершении инкриминируемых преступлений и назначил наказание — 3 года условно с трехлетним испытательным сроком.

Одного из подростков приговорили к 120 часам обязательных работ, другой получил 1 год условно с испытательным сроком в 1 год.