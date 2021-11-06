В Красноармейском районе осудили мужчину, склонившего к краже двух подростков

Красноармейский районный суд вынес обвинительный приговор 21-летнему местному жителю. Мужчина признан виновным по статье "Вовлечение несовершеннолетних в совершение кражи группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в помещение, с причинением значительного ущерба гражданину". Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
В сентябре 2019 года молодой человек, имевший двух несовершеннолетних приятелей (15 и 16 лет), предложил им украсть металл. Он пообещал, что вырученные от продажи похищенного деньги они поделят между собой.
Подростки согласились и в течение нескольких дней на машине старшего друга "обрабатывали" законсервированный склад маслобойного цеха индивидуального предпринимателя. Отогнув угол забора, они похищали электродвигатели АИР80В4 и металлические изделия различных наименований. Зачинщик в это время оставался в машине с заведенным двигателем. Всего подростки вынесли со склада около 455 кг металлических конструкций.
Индивидуальный предприниматель, через несколько дней обнаружив кражу, обратился за помощью в полицию, оценив причиненный ущерб в 47 тыс. рублей. Сотрудники уголовного розыска обследовали пункты приема металлолома в Красноармейском районе. Со слов одного из работников полицейские установили личность мужчины, сдавшего металлолом, схожий по описанию с похищенным. Вскоре подозреваемый в хищении был задержан и доставлен в полицию.
В ходе расследования следователи установили, что к преступлению причастны несовершеннолетние. Подростки, в присутствии законных представителей, пояснили, что старший товарищ, получив деньги в пункте приема металлолома, выделил им немного, а остальное присвоил себе.
Красноармейский районный суд признал 21-летнего подсудимого виновным в совершении инкриминируемых преступлений и назначил наказание — 3 года условно с трехлетним испытательным сроком.
Одного из подростков приговорили к 120 часам обязательных работ, другой получил 1 год условно с испытательным сроком в 1 год.
Последние комментарии
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц
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Журналисты никогда не пишут...в рядах какой партии она состоялась... ..и это нужно указывать в будущем так как на носу выборы