ФК "Акрон" одержал победу в матче с "Металлургом" из Липецка

Тольяттинская команда сломила сопротивление гостей из Липецка, забив по голу в каждом из таймов, сообщает пресс-служба футбольного клуба.
По итогам игры счет составил 2:0 в пользу "Акрона".
Голы: 1:0 Ефремов (37), 2:0 Палиенко (59).
Тольяттинская команда сломила сопротивление гостей из Липецка, забив по голу в каждом из таймов, сообщает пресс-служба футбольного клуба.
По итогам игры счет составил 2:0 в пользу "Акрона".
Голы: 1:0 Ефремов (37), 2:0 Палиенко (59).
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Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?