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Футбол Спорт

"Крылья Советов" обыграли "Химки"

САМАРА. 6 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В 14-ом туре Тинькофф РПЛ "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимали "Химки", передает пресс-служба самарского футбольного клуба.

Фото: www.kc-camapa.ru

Счет в матче открыли самарцы на 20 минуте встречи. Антон Зиньковский после прохода по флангу навесил к воротам, Владислав Сарвели пробил головой, а вызванный в сборную России голкипер гостей Илья Лантратов парировать удар не смог – 1:0.

На 37 минуте встречи после очередного прохода по флангу и навеса в исполнении Антона Зиньковского, Иван Сергеев, находясь спиной к воротам, все же в касание пробил, и мяч попал в руку Максиму Карпову.

Третий раз в ход матча вмешался VAR, и после просмотра момента главный арбитр Артем Любимов назначил пенальти. В дуэли двух новичков сборной страны победил нападающий самарцев Иван Сергеев, уверенно пробивший с одиннадцатиметровой отметки – 2:0.

На 71 минуте Владислав Сарвели вывел на удар Романа Ежова, который неотразимо пробил в дальний угол ворот – 3:0.

В следующем матче наша команда на "Солидарность Самара Арене" принимает екатеринбургский "Урал". Заключительная игра первого круга состоится в субботу, 20 ноября, в 15:00.

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Андрей Соболев 29 июня 2021 12:55 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

Поддерживаю и болею!

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:54 "Крылья Советов" проиграли сербской "Будучности" - 2:3

Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:51 "Крылья Советов" обыграли "Пролетер"

Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Игорь Митин 08 сентября 2018 10:46 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

Ivan P. 28 августа 2018 18:47 Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов выбирает между "Крыльями Советов" и бундеслигой

Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?

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