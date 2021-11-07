В Самарской области осудили охотника, застрелившего знакомого

В Самарской области суд вынес приговор 54-летнему уроженцу Ульяновской области, которого обвиняли в причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

Ночью 28 августа 2020 г. пьяный мужчина вместе со знакомым охотился в Ставропольском районе. Он увидел животное через тепловизионный прицел охотничьего карабина, направился в его сторону и выстрелил один раз. В результате животное скрылось, а мужчина, не убедившись в безопасности, выстрелил еще раз и попал в знакомого. Потерпевший скончался.

Суд назначил обвиняемому год ограничения свободы.