В Самаре председателя ТСЖ судят за растрату

Промышленный районный суд Самары рассматривает уголовное дело председателя правления ТСЖ "УЮТ-5". Его обвиняют в хищении вверенного имущества. Об этом сообщает прокуратура.

По версии следствия, председатель ТСЖ, расположенного на ул. Силина, 5, заключил договор с ЗАО "Крафт-С" на предоставление интернет-связи и с 2016 по 2019 г. оплачивал мобильную связь для себя и близких родственников за счет ТСЖ. Ущерб составил более 100 тыс. рублей.

Кроме того, с мая 2017 г. по февраль 2019 г. мужчина изготовил подложные документы за якобы приобретенные товары для нужд ТСЖ на 137,5 тыс. рублей.