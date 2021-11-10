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Футбол Спорт

Валерий Карпин пояснил, почему не решился вызвать полузащитников "Крыльев" в сборную

МОСКВА. 10 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин на брифинге рассказал о подготовке к матчу отборочного турнира ЧМ-2022 с Кипром, пишет "СЭ".

Полузащитники "Крыльев Советов" Роман Ежов и Антон Зиньковский не получили вызов в сборную. 

"Если бы не решающий матч, то Зиньковский и Ежов получили бы вызов? - Возможно, получили бы. Сейчас они неплохо выглядят", - ответил изданию Карпин.

Напомним, матчи отборочного турнира ЧМ-2022 состоятся 11 ноября против Кипра (Санкт-Петербург, 20:00) и 14 ноября - Хорватии (Сплит, 17:00). Из самарской команды в сборную попал нападающий Иван Сергеев.

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Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

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Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

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УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

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