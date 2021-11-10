Валерий Карпин пояснил, почему не решился вызвать полузащитников "Крыльев" в сборную

Главный тренер сборной России Валерий Карпин на брифинге рассказал о подготовке к матчу отборочного турнира ЧМ-2022 с Кипром, пишет "СЭ".

Полузащитники "Крыльев Советов" Роман Ежов и Антон Зиньковский не получили вызов в сборную.

"Если бы не решающий матч, то Зиньковский и Ежов получили бы вызов? - Возможно, получили бы. Сейчас они неплохо выглядят", - ответил изданию Карпин.

Напомним, матчи отборочного турнира ЧМ-2022 состоятся 11 ноября против Кипра (Санкт-Петербург, 20:00) и 14 ноября - Хорватии (Сплит, 17:00). Из самарской команды в сборную попал нападающий Иван Сергеев.