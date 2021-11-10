Самарец получил шесть лет "строгача" за убийство собутыльника

В Самаре суд приговорил 43-летнего местного жителя к шести годам колонии строгого режима за убийство. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

В мае 2021 г. в доме на ул. Брянской самарец выпивал со знакомым. Затем мужчины поссорились и подрались. В результате оппонент обвиняемого получил четыре удара ножом в грудь и скончался на месте.