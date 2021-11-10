Двух мужчин осудили за незаконный оборот оружия в Самаре

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Октябрьский районный суд Самары вынес приговор двум мужчинам, которых признали виновными в незаконном обороте оружия (ч. 2 ст. 222 УК РФ). Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в УФСБ России по Самарской области.