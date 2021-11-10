Клиенты "ЭнергосбыТ Плюс" могут воспользоваться услугой предварительной записи для посещения офиса обслуживания

Ввиду сложной эпидемиологической обстановки Самарский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" добавил для клиентов функцию предварительной записи на прием. Жителям областного центра достаточно позвонить на телефон контакт-центра 8 (846) 957-84-00 и записаться на посещение офиса обслуживания на удобное время.
На данный момент очный прием посетителей производится во всей офисной сети энергокомпании в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске и Сызрани. Система предварительной записи работает в тестовом режиме для двух самарских клиентских центров — ул. Л.Толстого, д. 134 и ул. Мориса Тореза, д. 101а.
Вместе с тем энергетики напоминают, что в офисах обслуживания клиентов продолжают действовать строгие санитарные ограничения для посетителей. В частности, во время визита в энергокомпанию необходимо носить маску и соблюдать социальную дистанцию. Информация о количестве посетителей, которые могут одновременно находиться в помещении, размещена на входе клиентских центров.
Более того, с 9 по 19 число каждого месяца традиционно наблюдается пик посещений, в связи с чем желательно спланировать визит на другие, менее напряженные дни или воспользоваться онлайн-сервисами "ЭнергосбыТ Плюс". В частности, клиенты энергокомпании в любое время могут:
— получить консультацию специалиста, заполнив на сайте форму "Обратная связь" samara.esplus.ru/feedback/;
— узнать о задолженности, передать показания, произвести оплату на сайте samara.esplus.ru или через "Личный кабинет";
— заключить договор с энергокомпанией онлайн samara.esplus.ru/service/contract/;
— подписаться на электронную квитанцию samara.esplus.ru/service/email/.
"Просим с пониманием отнестись к вынужденным ограничительным мерам и отдать предпочтение в пользу удаленных способов коммуникации. Сегодня вовсе необязательно тратить время в очереди и рисковать безопасностью своего здоровья, выходя из дома, чтобы решить тот или иной вопрос по теплоснабжению", — отметил директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Григорий Чернов.
Подробнее ознакомиться с дистанционными каналами связи энергокомпании можно на официальном сайте samara.esplus.ru.
Последние комментарии
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.