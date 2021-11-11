Сбер проводит акцию "Зеленый день"

Сбер проведет традиционную акцию "Зеленый день". Она пройдет 11 и 12 ноября. В этом году акция посвящена 180-летнему юбилею Сбербанка.

"Мы придумали эту акцию в 2018 году. Решили, что правильно в свой день рождения дарить подарки клиентам. Нам очень хотелось, чтобы к этой акции присоединилось как можно больше наших партнеров. Спустя четыре года 11 и 12 ноября - дни, которые стали аналогом "черной пятницы". Мы хотим, чтобы для 102 миллионов наших клиентов день рождения Сбера стал самым выгодным днем в году", - рассказал старший президент - директор департамента маркетинга и коммуникаций Сбера Владислав Крейнин.

В этом году Сбербанк предлагает выгодные условия по кредитам. Клиенты, подавшие заявку на потребительский кредит в дни акции, получат его со сниженной ставкой на месяц. Также в дни акции на 1% снижена базовая ставка по кредиту.

"Оформление потребительского кредита, как правило, связано с важными событиями, которые требуют дополнительных затрат (отпуск, ремонт, дорогостоящие покупки). Мы понимаем, как важно снизить финансовую нагрузку в первое время после покупки, поэтому решили снизить процентную ставку на этот период, чтобы клиенты могли более комфортно пользоваться нашими продуктами", - рассказал Сергей Широков, директор дивизиона "Занять и сберегать".

Особую выгоду в этом году получат обладатели подписки "СберПрайм". Для них подготовлены повышенные ставки по СберВкладу и более длительный период льготной ставки по кредиту. При покупках обладатели подписки смогут получить до 7000 бонусного кешбэка. Также в дни акции можно будет оформить полугодовую подписку СберПрайм за 180 рублей.

Пользователи, оформившие в день акции дебетовую СберКарту, получат 1800 бонусов "СберСпасибо", а те, у кого уже есть эта карта, получат 18% кешбэка бонусами при покупках в сервисах экосистемы Сбера.

"Наши карточные продукты "Зеленый день" станут еще более выгодными для наших клиентов. Надеемся, что им понравится наше предложение", - отметил директор дивизиона "Кошелек клиента" Игорь Ковалев.

Клиентам банка будут доступны выгодные предложения по страхованию. Со скидкой можно будет оформить 11 самых популярных страховых программ Сбера. Клиенты, оформившие накопительное страхование жизни, получат возможность пройти генетическое обследование организма.

Также в акции участвуют компании и сервисы экосистемы Сбера. Так, онлайн-кинотеатр Okko подарит своим подписчикам 2000 фильмов. Сервис "Домклик" предоставит покупателям скидки до 10% на квартиры от застройщиков. А клиенты, оформившие ипотеку через "Домклик", смогут получить скидку к ставке по ипотеке.