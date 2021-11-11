На матч "Крылья Советов" - "Урал" пустят только болельщиков с QR-кодом

В субботу, 20 ноября, в 15:00 на стадионе "Солидарность Самара Арена" состоится матч 15-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги между "Крыльями Советов" и "Уралом". Билеты на эту встречу поступили в продажу.

Посетить встречу смогут болельщики с сертификатом профилактической прививки от COVID-19 с QR-кодом или сертификатом с QR-кодом о перенесенном заболевании.

Приобрести билеты можно онлайн через сервис добровольной идентификации "Премьер Pass". Стоимость - от 400 рублей.

Зрители с ОВЗ также могут приобрести билеты в клубном магазине в ТЦ "Сила Спорта" (стоимость 200 рублей). Для покупки необходимы QR-код, справка об инвалидности и паспорт.