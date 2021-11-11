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Футбол Спорт

На матч "Крылья Советов" - "Урал" пустят только болельщиков с QR-кодом

САМАРА. 11 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 20 ноября, в 15:00 на стадионе "Солидарность Самара Арена" состоится матч 15-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги между "Крыльями Советов" и "Уралом". Билеты на эту встречу поступили в продажу.

Посетить встречу смогут болельщики с сертификатом профилактической прививки от COVID-19 с QR-кодом или сертификатом с QR-кодом о перенесенном заболевании.

Приобрести билеты можно онлайн через сервис добровольной идентификации "Премьер Pass". Стоимость - от 400 рублей.

Зрители с ОВЗ также могут приобрести билеты в клубном магазине в ТЦ "Сила Спорта" (стоимость 200 рублей). Для покупки необходимы QR-код, справка об инвалидности и паспорт.

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Последние комментарии

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:55 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

Поддерживаю и болею!

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:54 "Крылья Советов" проиграли сербской "Будучности" - 2:3

Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:51 "Крылья Советов" обыграли "Пролетер"

Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Игорь Митин 08 сентября 2018 10:46 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

Ivan P. 28 августа 2018 18:47 Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов выбирает между "Крыльями Советов" и бундеслигой

Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?

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