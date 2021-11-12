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Футбол Спорт

Валерий Карпин: хотел выпустить Сергеева, но шесть замен делать нельзя

МОСКВА. 12 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал решение не задействовать нападающего самарских "Крыльев Советов" Ивана Сергеева в матче со Кипром в рамках девятого тура отборочного этапа чемпионата мира — 2022, пишет "Чемпионат.com".

"Почему не выпустил Сергеева? Хотел бы выпустить его, но шесть замен делать нельзя. Сказал ему: "Вань, извини, но пока так". В первую очередь меняли тех, кто на желтой. Потом Дивеева и Мостовой схватился за икроножную. Так что пока он не вышел, но, надеюсь, время у него будет", — сообщил Карпин.

Встреча между сборными России и Кипра, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 6:0 в пользу хозяев.

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УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

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