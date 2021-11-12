В Самаре на благоустройство пяти общественных территорий выделили 418 млн рублей

Департамент городского хозяйства и экологии объявил конкурс на поиск подрядчика, который благоустроит несколько общественных территорий в городе. Начальная цена контракта — 418 млн рублей.

В техзадании отмечается, что нужно будет благоустроить: парк Воронежские озера, сквер на ул. Бакинской в Куйбышевском районе Самары, сквер в пос. Управленческий рядом с ЗАГСом, территорию парка Молодежный и по ул. Ташкентской.

Победитель торгов определится после 1 декабря. Он должен будет завершить работы до 1 сентября 2024 года.