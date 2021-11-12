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ЖКХ и благоустройство Общество

В Самаре на благоустройство пяти общественных территорий выделили 418 млн рублей

САМАРА. 12 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Департамент городского хозяйства и экологии объявил конкурс на поиск подрядчика, который благоустроит несколько общественных территорий в городе. Начальная цена контракта — 418 млн рублей.

В техзадании отмечается, что нужно будет благоустроить: парк Воронежские озера, сквер на ул. Бакинской в Куйбышевском районе Самары, сквер в пос. Управленческий рядом с ЗАГСом, территорию парка Молодежный и по ул. Ташкентской.

Победитель торгов определится после 1 декабря. Он должен будет завершить работы до 1 сентября 2024 года.

Гид потребителя

Последние комментарии

Александр Чайка 09 августа 2021 23:22 "Т Плюс" обновил теплосети под оживленными дорожными развязками в Самаре

Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы

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Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?

Людмила Богданова 16 мая 2021 15:29 Поселок "Озерный": ветхие новостройки за 700 миллионов

Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.

Юлия Шехмаметьева 08 октября 2018 15:43 К отоплению подключили почти 93% зданий Самары

и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается

Ольга Ю 08 октября 2018 08:59 К отоплению подключили почти 93% зданий Самары

Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.

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