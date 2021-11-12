Андрей Кислов: Проект бюджета социально ориентирован и сформирован в интересах людей

Представитель Самарской области в Совете Федерации Андрей Кислов принял участие в заседании Самарской губернской думы 12 ноября. По итогам заседания сенатор прокомментировал принятие в первом чтении проекта закона Самарской области "Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов".

По мнению Андрея Кислова, главный финансовый документ сочетает в себе две ключевые вещи: он позволяет сохранить ярко выраженную социальную направленность, но при этом в нем заложены серьезные возможности для дальнейшего развития Самарской области и решения важных стратегических задач.

"В первую очередь проект бюджета является социально ориентированным и сформирован в интересах людей. Это первичная задача, поставленная губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым, и, на мой взгляд, она решена. На социальные отрасли экономики планируется направить 60% от всего объема расходов, это внушительная сумма - почти 114 млрд рублей. Вместе с тем мы понимаем, что без движения вперед невозможно решать стоящие перед регионом задачи, связанные с созданием условий для опережающего развития", - считает сенатор.

Андрей Кислов особо отметил важность того, что по итогам общественного обсуждения были учтены предложения по изменениям в бюджете.

По мнению парламентария, глава региона при поддержке общественности и совместно с губернской думой нашли сбалансированный вариант, гармонично сочетающий в себе четкую социальную направленность и потенциал роста по важным для региона направлениям.