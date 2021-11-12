Житель Самарской области заплатит штраф за уклонение от армии

В Красноярском районе Самарской области суд вынес приговор 25-летнему мужчине, которого обвиняли в уклонении от военной службы. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

С ноября 2016 г. по июнь 2021 г. молодой человек неоднократно не являлся в военный комиссариат в назначенное время. При этом у него не было документов, указывающих на уважительные причины неявки.

Суд назначил мужчине штраф 40 тыс. рублей.