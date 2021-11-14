В Тольятти автомобилист врезался в столб и отказался проходить освидетельствование

В Тольятти 13 ноября Lada Kalina врезалась в столб, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В 22:38 31-летний водитель Lada Kalina около дома № 24 по Южному шоссе не справился с управлением и врезался в световую опору.

Автомобилиста госпитализировали с травмами. Он отказался проходить освидетельствование на состояние опьянения.