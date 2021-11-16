Алексей Шаповалов не сдается в борьбе за завод "Рейд-1"

ООО "Вираж", аффилированное бизнесмену Алексею Шаповалову, оспаривает торги по продаже имущества завода "Рейд-1".
Основной актив компании - земельный участок и производство на ул. Неверова, 39 - разыграли на торгах в прошлом году. Все это досталось Ольге Шаповаловой (СМИ называют ее родственницей известного бизнесмена Алексея Шаповалова) за 49,9 млн рублей.
На лот также претендовал Арарат Назаретян, который предложил выкупить актив за большую сумму - 51,7 млн рублей. Но его представителя Сергея Тучина не допустили к торгам. Впоследствии они оспорили результаты торгов. В апреле суд обязал конкурсного управляющего ЗАО "Рейд-1" вернуть Шаповаловой деньги и заключить договор с ИП Назаретян Арарат Карленович.
В мае новый собственник публично предложил семье Шаповаловых выкупить недвижимость "Рейда-1" не менее чем за 130 млн рублей.
В конце лета ООО "Вираж" обратилось в арбитражный суд с требованием признать торги недействительными. По данным ИАС Seldon Basis, компанией владеет Александр Ладнушкин, который возглавляет другие компании, так или иначе связанные с Алексеем Шаповаловым. Пока иск ООО "Вираж" находится на рассмотрении.
Последние комментарии
Действительно, столько обстоятельств, что другоно способов, как двойные продажи квартир, у Прогресс-Н не осталось. Поэтому я теперь осталась без квартиры, которую Прогресс-Н не строил, но зато продал. Спасибо от моих детей, которые растут в съемной квартире 👍
А вон, пусть Минстрой по конкурсу отдаст это застройщику Прогресс-Н, как уже сделал когда-то с жилыми проблемными объектами, тем самым не решив проблему обманутых дольщиков, а только глубоко её усугубив. Или #этодругоепониматьнадо?
Очень интересный момент, что Прогресс-Н ВЫИГРАЛ конкурсы. В Министерстве строительства города Самары. То есть - само государство выбрало именно этого застройщика, который оказался аферистом. Вопрос - чья вина в том, что сейчас сотни семей сидят долгие годы без жилья? Ответ - прямая вина ГОСУДАРСТВА. И по поводу ЖК Новая Заря (того же застройщика). Во первых, это Минстрой г. Самара отобрал по конкурсу этих аферистов на данный объект. И люди, которые приобрели у Прогресса квартиры в том объекте, в первую очередь поверили государству. Во вторых, 2 года назад сам губернатор пообещал выделить на достройку денег, и заверил что к концу 2020 года дольщики въедут в свои квартиры. Некоторые, опять же, поверили, и после этого купили там недвижимость. Ни денег в итоге не выделили, ни объект не достроили... и идти на контакт с обманутыми дольщиками Новой Зари губернатор с тех пор не спешит. На данный момент перспективы объекта весьма и весьма туманные. В процессе рассмотрения банкротства застройщика и передачи объекта на милость других чиновников - уже из фонда защиты прав граждан участников долевого строительства (созданного Правительством РФ). И есть большие опасения, что этот фонд примет решение не достраивать объект, а компенсировать дольщикам деньгами. А теперь посчитайте, сколько метров семья, когда-то вложившая в квартиру например 2 млн, сможет приобрести сейчас? Раза в 2 - 2,5 меньше. Хорошая ЗАЩИТА дольщиков получится, правда?
позорище то какое ёкэлэмэнэ
Почти по одной парковки на квартиру,уже хорошо. Главное чтобы не переиграли за время строительства в меньшую сторону.