Алексей Шаповалов не сдается в борьбе за завод "Рейд-1"

ООО "Вираж", аффилированное бизнесмену Алексею Шаповалову, оспаривает торги по продаже имущества завода "Рейд-1".

Основной актив компании - земельный участок и производство на ул. Неверова, 39 - разыграли на торгах в прошлом году. Все это досталось Ольге Шаповаловой (СМИ называют ее родственницей известного бизнесмена Алексея Шаповалова) за 49,9 млн рублей.

На лот также претендовал Арарат Назаретян, который предложил выкупить актив за большую сумму - 51,7 млн рублей. Но его представителя Сергея Тучина не допустили к торгам. Впоследствии они оспорили результаты торгов. В апреле суд обязал конкурсного управляющего ЗАО "Рейд-1" вернуть Шаповаловой деньги и заключить договор с ИП Назаретян Арарат Карленович.

В мае новый собственник публично предложил семье Шаповаловых выкупить недвижимость "Рейда-1" не менее чем за 130 млн рублей.

В конце лета ООО "Вираж" обратилось в арбитражный суд с требованием признать торги недействительными. По данным ИАС Seldon Basis, компанией владеет Александр Ладнушкин, который возглавляет другие компании, так или иначе связанные с Алексеем Шаповаловым. Пока иск ООО "Вираж" находится на рассмотрении.