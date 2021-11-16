Самарская область представляет ключевые инфраструктурные проекты на форуме "Транспорт России - 2021"

Во вторник, 16 ноября, в Москве открылся международный форум "Транспорт России-2021", который проходит в рамках "Транспортной недели 2021". В главном деловом событии транспортной отрасли Российской Федерации принимает участие делегация Самарской области во главе с губернатором Дмитрием Азаровым.

Самарская область входит в тройку лидеров среди регионов страны по реализации нацпроекта "Безопасные и качественные дороги", инициированного президентом страны Владимиром Путиным. Дорожная сеть в регионе качественно меняется с каждым годом, и эти перемены отмечают жители губернии. Темпы строительства и ремонта также увеличиваются. Если в 2020 году было отремонтировано более 300 км дорожного полотна, то в этом году только в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" приведено в порядок около 400 км автомагистралей.

Никогда еще в регионе не было таких масштабов строительства мостов: раньше срока открылся новый мост через реку "Сок", ускоренными темпами идёт работа по 2-му этапу строительства мостового перехода "Фрунзенский", продолжается строительство моста через Волгу со 100-километровой трассой в районе Тольятти, которая входит в состав международного транспортного маршрута "Европа — Западный Китай".

Строится важнейшая транспортная развязка на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии в Самаре. Готовится к вводу в эксплуатацию реконструированная дорога "Тольятти — Ягодное". Близится к завершению строительство железнодорожной ветки к Особой экономической зоне "Тольятти". Начались проектные работы для строительства скоростной железнодорожной линии "Липяги (Новокуйбышевск)-Самара-аэропорт Курумоч-Тольятти".

Одобрена заявка региона на получение инфраструктурного бюджетного кредита для завершения первой ветки Самарского метро с возведением станции "Театральная".

Все эти темы будут подробно обсуждаться в ходе форума. У Главы региона запланирован целый ряд встреч, посвящённых реализации инфраструктурных проектов. В рамках форума Дмитрий Азаров также примет участие в пленарной дискуссии "Транспорт России — 2035. От стратегии — к реализации", где представители власти и бизнеса обсудят единую опорную транспортную сеть, цифровизацию транспортной отрасли и глобальный энергопереход.