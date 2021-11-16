Самарская область представляет ключевые инфраструктурные проекты на форуме "Транспорт России - 2021"

Во вторник, 16 ноября, в Москве открылся международный форум "Транспорт России-2021", который проходит в рамках "Транспортной недели 2021". В главном деловом событии транспортной отрасли Российской Федерации принимает участие делегация Самарской области во главе с губернатором Дмитрием Азаровым.
Самарская область входит в тройку лидеров среди регионов страны по реализации нацпроекта "Безопасные и качественные дороги", инициированного президентом страны Владимиром Путиным. Дорожная сеть в регионе качественно меняется с каждым годом, и эти перемены отмечают жители губернии. Темпы строительства и ремонта также увеличиваются. Если в 2020 году было отремонтировано более 300 км дорожного полотна, то в этом году только в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" приведено в порядок около 400 км автомагистралей.
Никогда еще в регионе не было таких масштабов строительства мостов: раньше срока открылся новый мост через реку "Сок", ускоренными темпами идёт работа по 2-му этапу строительства мостового перехода "Фрунзенский", продолжается строительство моста через Волгу со 100-километровой трассой в районе Тольятти, которая входит в состав международного транспортного маршрута "Европа — Западный Китай".
Строится важнейшая транспортная развязка на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии в Самаре. Готовится к вводу в эксплуатацию реконструированная дорога "Тольятти — Ягодное". Близится к завершению строительство железнодорожной ветки к Особой экономической зоне "Тольятти". Начались проектные работы для строительства скоростной железнодорожной линии "Липяги (Новокуйбышевск)-Самара-аэропорт Курумоч-Тольятти".
Одобрена заявка региона на получение инфраструктурного бюджетного кредита для завершения первой ветки Самарского метро с возведением станции "Театральная".
Все эти темы будут подробно обсуждаться в ходе форума. У Главы региона запланирован целый ряд встреч, посвящённых реализации инфраструктурных проектов. В рамках форума Дмитрий Азаров также примет участие в пленарной дискуссии "Транспорт России — 2035. От стратегии — к реализации", где представители власти и бизнеса обсудят единую опорную транспортную сеть, цифровизацию транспортной отрасли и глобальный энергопереход.
Последние комментарии
Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
Долгий путь.
Явно выраженные признаки коррупцонно составляющих.