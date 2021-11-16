16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарская область представляет ключевые инфраструктурные проекты на форуме "Транспорт России - 2021" В правительстве Самарской области обсудили ход переписи населения В ОЭЗ "Тольятти" пришел новый крупный инвестор Список получателей субсидии на приобретение газового оборудования будет расширен В регионе сокращается количество недостроев

Облправительство Власть и политика

Самарская область представляет ключевые инфраструктурные проекты на форуме "Транспорт России - 2021"

МОСКВА. 16 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 45
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Во вторник, 16 ноября, в Москве открылся международный форум "Транспорт России-2021", который проходит в рамках "Транспортной недели 2021". В главном деловом событии транспортной отрасли Российской Федерации принимает участие делегация Самарской области во главе с губернатором Дмитрием Азаровым.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Самарская область входит в тройку лидеров среди регионов страны по реализации нацпроекта "Безопасные и качественные дороги", инициированного президентом страны Владимиром Путиным. Дорожная сеть в регионе качественно меняется с каждым годом, и эти перемены отмечают жители губернии. Темпы строительства и ремонта также увеличиваются. Если в 2020 году было отремонтировано более 300 км дорожного полотна, то в этом году только в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" приведено в порядок около 400 км автомагистралей.

Никогда еще в регионе не было таких масштабов строительства мостов: раньше срока открылся новый мост через реку "Сок", ускоренными темпами идёт работа по 2-му этапу строительства мостового перехода "Фрунзенский", продолжается строительство моста через Волгу со 100-километровой трассой в районе Тольятти, которая входит в состав международного транспортного маршрута "Европа — Западный Китай".

Строится важнейшая транспортная развязка на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии в Самаре. Готовится к вводу в эксплуатацию реконструированная дорога "Тольятти — Ягодное".  Близится к завершению строительство железнодорожной ветки к Особой экономической зоне "Тольятти". Начались проектные работы для строительства скоростной железнодорожной линии "Липяги (Новокуйбышевск)-Самара-аэропорт Курумоч-Тольятти".

Одобрена заявка региона на получение инфраструктурного бюджетного кредита для завершения первой ветки Самарского метро с возведением станции "Театральная".

Все эти темы будут подробно обсуждаться в ходе форума. У Главы региона запланирован целый ряд встреч, посвящённых реализации инфраструктурных проектов. В рамках форума Дмитрий Азаров также примет участие в пленарной дискуссии "Транспорт России — 2035. От стратегии — к реализации", где представители власти и бизнеса обсудят единую опорную транспортную сеть, цифровизацию транспортной отрасли и глобальный энергопереход.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 23 апреля 2021 07:18 Глава самарского минстроя Евгений Чудаев ушел в отставку

Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.

Елена Андреева 11 октября 2018 10:36 Врио министра образования Владимир Пылев покидает свой пост

Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.

Екатерина Антоненко 09 октября 2018 08:43 Врио министра образования Владимир Пылев покидает свой пост

Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2018 05:58 Дмитрий Азаров предложил Николаю Брусникину возглавить региональный минпром

Долгий путь.

Dmitry Lakotsenin 13 августа 2015 15:32 Прокуратура потребовала от минлесхоза поставить на кадастровый учет памятники природы

Явно выраженные признаки коррупцонно составляющих.

Фото на сайте

Встреча чешской делегации с представителями органов власти и предприятий Самарской области

Встреча чешской делегации с представителями органов власти и предприятий Самарской области

Визит делегации Самарской области в Республику Беларусь

Визит делегации Самарской области в Республику Беларусь

Главы муниципалитетов будут нести ответственность за оптимизацию управленческих расходов

Главы муниципалитетов будут нести ответственность за оптимизацию управленческих расходов

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5