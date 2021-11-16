Нападающий "Крыльев Советов" Иван Сергеев выполнил обещание за вызов в сборную

Нападающий "Крыльев Советов" Иван Сергеев выполнил обещание побриться, данное за вызов в сборную России.

Пресс-служба самарского клуба опубликовала видео, на котором Сергеев предстает перед фанатами без бороды. Видео подписано: "Ну вот и все!".

Напомним, что нападающий вошел в состав сборной России на игры с Кипром и Хорватией.