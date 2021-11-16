Нападающий "Крыльев Советов" Иван Сергеев выполнил обещание за вызов в сборную

Нападающий "Крыльев Советов" Иван Сергеев выполнил обещание побриться, данное за вызов в сборную России.
Пресс-служба самарского клуба опубликовала видео, на котором Сергеев предстает перед фанатами без бороды. Видео подписано: "Ну вот и все!".
Напомним, что нападающий вошел в состав сборной России на игры с Кипром и Хорватией.
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?