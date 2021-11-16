Двое самарцев, задержанных с 14 кг гашиша, получили по семь лет колонии

В Самаре суд вынес приговор двум местным жителям, которых признали виновными в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

В феврале 2021 г. два самарца договорились с неизвестным о сбыте наркотиков. За 100 тыс. руб. они должны были привезти 14 кг гашиша в условленное место. Сделать это местные жители не успели, так как были задержаны.

Подсудимые полностью признали вину. Суд приговорил каждого из них к семи годам лишения свободы в колонии общего режима.