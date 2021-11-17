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Футбол Спорт

Новым спортивным директором ФК "Акрон" стал шотландец Крис Докерти

ТОЛЬЯТТИ. 17 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Шотландский специалист Крис Докерти стал новым спортивным директором ФК "Акрон", сообщает пресс-служба клуба.

Фото: ФК "Акрон"

"Крис имеет богатый международный опыт - он работал заместителем спортивного директора в хорватском "Хайдуке", также имеет опыт работы в Китае. Последним клубом Криса был "Данди Юнайтед", где он отвечал за тактику первой команды и тесно взаимодействовал с Академией. В прошлом он также работал в шотландской футбольной ассоциации в качестве аналитика и тренера", - уточняют в тольяттинском клубе.

В "Акроне" Докерти будет отвечать за стратегию развития клуба - разработку и внедрение футбольной философии, методологию, академию и селекционную политику.

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