Самарские призеры Олимпиады в Токио братья Бородачевы пошли в армию

Братьев-близнецов Кирилла и Антона Бородачевых из Самары призвали в армию, сообщает пресс-служба ЦВО. Серебряные призеры Олимпийских игр в Токио-2020 сами изъявили желание служить по призыву. Они пройдут военную службу в спортивной роте ЦСКА/Самара.

Кирилл и Антон Бородачевы являются Заслуженными мастерами спорта России, награждены медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" 1 степени и медалью Министерства обороны России "За укрепление боевого содружества". Последнюю награду братья получили лично из рук Министра обороны РФ, Героя России, генерала армии Сергея Шойгу после Олимпиады в Токио, где они завоевали серебряные медали по фехтованию на рапирах.

Братья начали заниматься фехтованием на рапирах с семи лет, вошли в состав сборной России и в 21 год в командном первенстве стали обладателями серебряных наград Олимпийских игр в Токио, одержав победу в полуфинале над лидерами мирового рейтинга — сборной команды США, но уступив в решающем поединке французским рапиристам.

"Во время службы спортсменам будет обеспечена возможность продолжить тренироваться и защищать честь страны на всероссийских и международных соревнованиях", — уточняется в релизе.