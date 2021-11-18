Самарские призеры Олимпиады в Токио братья Бородачевы пошли в армию

Братьев-близнецов Кирилла и Антона Бородачевых из Самары призвали в армию, сообщает пресс-служба ЦВО. Серебряные призеры Олимпийских игр в Токио-2020 сами изъявили желание служить по призыву. Они пройдут военную службу в спортивной роте ЦСКА/Самара.
Кирилл и Антон Бородачевы являются Заслуженными мастерами спорта России, награждены медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" 1 степени и медалью Министерства обороны России "За укрепление боевого содружества". Последнюю награду братья получили лично из рук Министра обороны РФ, Героя России, генерала армии Сергея Шойгу после Олимпиады в Токио, где они завоевали серебряные медали по фехтованию на рапирах.
Братья начали заниматься фехтованием на рапирах с семи лет, вошли в состав сборной России и в 21 год в командном первенстве стали обладателями серебряных наград Олимпийских игр в Токио, одержав победу в полуфинале над лидерами мирового рейтинга — сборной команды США, но уступив в решающем поединке французским рапиристам.
"Во время службы спортсменам будет обеспечена возможность продолжить тренироваться и защищать честь страны на всероссийских и международных соревнованиях", — уточняется в релизе.
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