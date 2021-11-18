На быстровозводимые подразделения больниц в четырех муниципалитетах региона выделят 795 млн рублей

ГКУ "Самарафармация" выступило заказчиком на поиск подрядчиков, которые построят быстровозводимые модульные конструкции подразделений четырех больниц в Красноярском, Сергиевском, Кинель-Черкасском и Похвистневском районах губернии. Суммарная начальная цена контрактов составила 795,1 млн рублей.

На сайте госзакупок опубликовано два лота. Первый связан с возведением подразделений при ГБУЗ СО "Красноярская центральная районная больница" (ул.Больничная, 44) и ГБУЗ СО "Сергиевская центральная районная больница" (ул. Ленина, 94). На это выделено 399,3 млн рублей.

Второй лот — строительство подразделений при ГБУЗ СО "Кинель-Черкасская центральная районная больница" (ул. Алферова, 8) и ГБУЗ СО "Похвистневская центральная больница города и района" (ул. Мира, 2а). Максимальная цена контракта — 395,8 млн рублей.

В техзадании прописаны стадии (устройство основания, каркаса из ЛСТК, устройство кровли и фасада, внутренних перегородок и потолка, инженерных систем, а также чистовая отдела) и сроки выполнения работ — с момента заключения контракта по октябрь 2022 года.

Победители торгов станут известны после 16 декабря.