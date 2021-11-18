На быстровозводимые подразделения больниц в четырех муниципалитетах региона выделят 795 млн рублей

ГКУ "Самарафармация" выступило заказчиком на поиск подрядчиков, которые построят быстровозводимые модульные конструкции подразделений четырех больниц в Красноярском, Сергиевском, Кинель-Черкасском и Похвистневском районах губернии. Суммарная начальная цена контрактов составила 795,1 млн рублей.
На сайте госзакупок опубликовано два лота. Первый связан с возведением подразделений при ГБУЗ СО "Красноярская центральная районная больница" (ул.Больничная, 44) и ГБУЗ СО "Сергиевская центральная районная больница" (ул. Ленина, 94). На это выделено 399,3 млн рублей.
Второй лот — строительство подразделений при ГБУЗ СО "Кинель-Черкасская центральная районная больница" (ул. Алферова, 8) и ГБУЗ СО "Похвистневская центральная больница города и района" (ул. Мира, 2а). Максимальная цена контракта — 395,8 млн рублей.
В техзадании прописаны стадии (устройство основания, каркаса из ЛСТК, устройство кровли и фасада, внутренних перегородок и потолка, инженерных систем, а также чистовая отдела) и сроки выполнения работ — с момента заключения контракта по октябрь 2022 года.
Победители торгов станут известны после 16 декабря.
Последние комментарии
Действительно, столько обстоятельств, что другоно способов, как двойные продажи квартир, у Прогресс-Н не осталось. Поэтому я теперь осталась без квартиры, которую Прогресс-Н не строил, но зато продал. Спасибо от моих детей, которые растут в съемной квартире 👍
А вон, пусть Минстрой по конкурсу отдаст это застройщику Прогресс-Н, как уже сделал когда-то с жилыми проблемными объектами, тем самым не решив проблему обманутых дольщиков, а только глубоко её усугубив. Или #этодругоепониматьнадо?
Очень интересный момент, что Прогресс-Н ВЫИГРАЛ конкурсы. В Министерстве строительства города Самары. То есть - само государство выбрало именно этого застройщика, который оказался аферистом. Вопрос - чья вина в том, что сейчас сотни семей сидят долгие годы без жилья? Ответ - прямая вина ГОСУДАРСТВА. И по поводу ЖК Новая Заря (того же застройщика). Во первых, это Минстрой г. Самара отобрал по конкурсу этих аферистов на данный объект. И люди, которые приобрели у Прогресса квартиры в том объекте, в первую очередь поверили государству. Во вторых, 2 года назад сам губернатор пообещал выделить на достройку денег, и заверил что к концу 2020 года дольщики въедут в свои квартиры. Некоторые, опять же, поверили, и после этого купили там недвижимость. Ни денег в итоге не выделили, ни объект не достроили... и идти на контакт с обманутыми дольщиками Новой Зари губернатор с тех пор не спешит. На данный момент перспективы объекта весьма и весьма туманные. В процессе рассмотрения банкротства застройщика и передачи объекта на милость других чиновников - уже из фонда защиты прав граждан участников долевого строительства (созданного Правительством РФ). И есть большие опасения, что этот фонд примет решение не достраивать объект, а компенсировать дольщикам деньгами. А теперь посчитайте, сколько метров семья, когда-то вложившая в квартиру например 2 млн, сможет приобрести сейчас? Раза в 2 - 2,5 меньше. Хорошая ЗАЩИТА дольщиков получится, правда?
позорище то какое ёкэлэмэнэ
Почти по одной парковки на квартиру,уже хорошо. Главное чтобы не переиграли за время строительства в меньшую сторону.