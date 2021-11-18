В Сызрани вынесли приговор за создание вредоносных компьютерных программ

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Сызранский городской суд вынес приговор жителю Самарской области, признанному виновным в создании и использовании вредоносных программ (ч. 1 ст. 273 УК РФ). Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе УФСБ России по Самарской области.