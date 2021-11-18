Жителя Самарской области осудили за попытку уничтожить доказательства по уголовному делу

В Сызрани суд рассмотрел уголовное дело мужчины, которого обвиняли во вмешательстве в деятельность суда. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

В октябре 2020 г. в зале городского суда местный житель ознакамливался с материалами уголовного дела, по которому его осудили за убийство, но приговор еще не вступил в силу. Мужчина попытался уничтожить доказательства своей вины, чтобы при пересмотре дела суд вынес решение в его пользу.

В итоге за это его приговорили к восьми месяцам лишения свободы, а по совокупности приговоров он получил восемь с половиной лет лишения свободы в колонии особого режима.