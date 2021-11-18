Мужчину из Самарской области осудили за поддельные квитанции об оплате штрафов

В Жигулевске суд вынес приговор 27-летнему местному жителю которого обвиняли в фальсификации доказательств по административному делу. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

В октябре 2020 г. мужчину неоднократно штрафовали за вождение автомобиля без документов. Однако штрафы он так и не оплатил. Когда дело дошло до Мирового суда, автомобилист предоставил четыре поддельные квитанции, которые должны были подтвердить, что он оплатил штрафы.

В итоге за фальсификацию мужчина получил год исправительных работ.