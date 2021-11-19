16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Софья Комарова: "К нам приходят клиенты со сложными финансовыми задачами, и мы находим для них индивидуальные решения" Росбанк представил стратегию развития до 2025 года Банк России приглашает самарских предпринимателей к участию в ежегодной конференции поставщиков Олег Тюкаев: "Задача — укрепить позиции "Интерлизинга" в Поволжье" Сбер проводит акцию "Зеленый день"

Финансы Экономика и бизнес

Дебетовые карты от Х5 Group можно оформить в Самаре

САМАРА. 19 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 45
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Х5 Group, ведущая розничная продуктовая компания России запустила новые финансовые сервисы под брендом "X5 Банк". Речь идет о новых цифровых картах, которые заменяют стандартные карты лояльности торговых сетей "Перекресток" и "Пятерочка" и дополняют их банковскими услугами.

Оплатить покупку или сделать денежный перевод по "Х5 Карте" уже могут жители Самары и еще 9 городов России. Пока это можно сделать только в мобильном приложении торговой сети "Перекрёсток", но в ближайшее время оформить карту смогут и покупатели "Пятёрочки".

Для получения новой карты с банковскими услугами нужно просто обновить текущую карту лояльности до банковской в приложении торговой сети. Если вы оформите выпуск пластиковой карты, то в ближайшее время вам ее доставит курьер.

В приложениях торговых сетей компании и через мобильное приложение Альфа-Банка счет "X5 Карты" можно будет пополнить без комиссий. Платежи примут банкоматы любого банка РФ, а также СБП — система быстрых платежей. Владельцы карты получат возврат до 2% от потраченных средств за совершение покупок и до 8% годовых на остаток. Тарифы карт опубликованы на сайте компании. По мнению руководства компании X5 Group, дебетовая "X5 Карта" позволит быть ближе к покупателям и предлагать им новые, удобные и выгодные возможности. Выпуск и обслуживание "Х5 Карты" будут бесплатными, а с развитием продуктовой линейки компании покупателям предложат и другие платежные сервисы под брендом "Х5 Банк".

Напомним, X5 Group управляет магазинами нескольких торговых сетей: у дома под брендом "Пятёрочка", супермаркетами под брендом "Перекрёсток" и гипермаркетами под брендом "Карусель". Компания является одним из крупнейших российских работодателей. На сегодняшний день в ней работают более 335 тыс. сотрудников.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Орлов 21 сентября 2021 07:38 Международный правовой банковский форум Сбера в третий раз пройдет в Самаре

обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.

Влад Усов 28 июля 2021 14:50 Личный опыт: кофе — новый повод зайти в офис Сбербанка

кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.

Sergey Gurichev 15 августа 2018 14:18 Сбербанк первым в России запустил сервис видеосурдоперевода в своих офисах

Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру

Александр Калинов 11 августа 2017 07:05 Волго-Камский банк намерен войти в реестр кредиторов Владимира Чекмарева

а где-же все-таки деньги?

Andrey Homin 20 февраля 2017 17:24 Сбербанк снижает ставки по жилищным кредитам

Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.

Фото на сайте

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5