Дебетовые карты от Х5 Group можно оформить в Самаре

Х5 Group, ведущая розничная продуктовая компания России запустила новые финансовые сервисы под брендом "X5 Банк". Речь идет о новых цифровых картах, которые заменяют стандартные карты лояльности торговых сетей "Перекресток" и "Пятерочка" и дополняют их банковскими услугами.

Оплатить покупку или сделать денежный перевод по "Х5 Карте" уже могут жители Самары и еще 9 городов России. Пока это можно сделать только в мобильном приложении торговой сети "Перекрёсток", но в ближайшее время оформить карту смогут и покупатели "Пятёрочки".

Для получения новой карты с банковскими услугами нужно просто обновить текущую карту лояльности до банковской в приложении торговой сети. Если вы оформите выпуск пластиковой карты, то в ближайшее время вам ее доставит курьер.

В приложениях торговых сетей компании и через мобильное приложение Альфа-Банка счет "X5 Карты" можно будет пополнить без комиссий. Платежи примут банкоматы любого банка РФ, а также СБП — система быстрых платежей. Владельцы карты получат возврат до 2% от потраченных средств за совершение покупок и до 8% годовых на остаток. Тарифы карт опубликованы на сайте компании. По мнению руководства компании X5 Group, дебетовая "X5 Карта" позволит быть ближе к покупателям и предлагать им новые, удобные и выгодные возможности. Выпуск и обслуживание "Х5 Карты" будут бесплатными, а с развитием продуктовой линейки компании покупателям предложат и другие платежные сервисы под брендом "Х5 Банк".

Напомним, X5 Group управляет магазинами нескольких торговых сетей: у дома под брендом "Пятёрочка", супермаркетами под брендом "Перекрёсток" и гипермаркетами под брендом "Карусель". Компания является одним из крупнейших российских работодателей. На сегодняшний день в ней работают более 335 тыс. сотрудников.