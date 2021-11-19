Житель Самарской области получил восемь лет колонии за сбыт амфетамина

Прокуратура Новокуйбышевска утвердила обвинение местному жителю. Его считают причастным к незаконному обороту наркотиков в крупном размере. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

По версии следствия, в мае 2021 г. мужчина заказал через интернет около 58 г амфетамина и расфасовал наркотик в 33 свертка, которые с помощью гипсовой смеси замаскировал под камни и хранил дома для дальнейшего сбыта.

Позже мужчина приобрел еще 26 и 25 г наркотиков, но сбыть их не успел. В мае 2021 г. его задержали с 14 свертками запрещенного вещества.

Суд приговорил новокуйбышевца к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима.