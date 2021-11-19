Тольяттинца приговорили к условному сроку за переделку оружия

В Тольятти суд рассмотрел уголовное дело 30-летнего местного жителя, которого обвиняли в изготовлении и хранении оружия, сообщает прокуратура Самарской области.

В декабре 2020 г. мужчина переделал охолощенный пистолет Р-411, заменив на самодельно изготовленный ствол с гладким каналом. Это оружие он хранил дома.

Подсудимый признал вину и получил два года лишения свободы условно с испытательным сроком полтора года.