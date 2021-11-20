Дмитрий Орлов: Власти Самарской области эффективно противостоят пандемии

Политолог, генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов в своем телеграм-канале прокомментировал меры, принимаемые в Самарской области для борьбы с коронавирусной инфекцией. Он отметил, что власти региона действуют весьма эффективно.

Дмитрий Орлов пояснил, что темпы вакцинации в Самарской области, а также строительства и введения в эксплуатацию новых профильных медицинских учреждений входят в число ключевых критериев оценки эффективности работы властей регионов.

"Самарская область продемонстрировала достаточно эффективный подход к работе в этом направлении, уделив внимание и ряду аспектов, которые могут получить дополнительное значение как в конце 2021-начале 2022 года, так и в более отдаленном будущем№, — отметил Дмитрий Орлов.

Политолог рассказал, что в регионе в конце октября — начале ноября 2021 года отмечались обнадеживающие тенденции по сдерживанию роста заболеваемости: "По данным областного Минздрава, за первую неделю ноября 2021 года в области меньше людей заболели ОРВИ и внебольничной пневмонией — на 25% и почти 23% соответственно; при этом заболеваемость ОРВИ снижается на протяжении уже трех недель, пневмонией — на протяжении двух. Дальнейшее развитие этих тенденций может предполагать как заметное снижение тревожности населения региона в декабре 2021 — январе 2022 года (что в таком случае будет одним из стабилизирующих факторов для политической обстановки в области), так и постепенное смягчение ограничительных мер".

Генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций считает: особенно важно то, что в регионе в период пандемии отмечаются высокие темпы строительства ковид-госпиталей.

"В июле 2021 года начался прием пациентов в модульном здании клинико-диагностического отделения в Самаре на базе областной клинической больницы имени Середавина. В августе начал работу новый инфекционный корпус в Тольяттинской городской клинической больнице № 5. А строительство модульного здания заняло всего полгода. Идет возведение нового корпуса областной детской инфекционной больницы в Самаре, создание нового инфекционного отделения в городской больнице № 2 в Сызрани, кроме того, ковид-госпиталь в Тольятти строится под эгидой Федерального медико-биологического агентства", — напомнил политолог.

Дмитрий Орлов отметил, что ранее глава Минздрава Михаил Мурашко выразил благодарность "губернатору и правительству Самарской области за внимание и строительство поликлиник, новых инфекционных госпиталей". По его мнению, эти факторы могут способствовать укреплению доверия между руководством региона и представителями центра, причем не только курирующими противодействие пандемии, но и решающими более широкий круг вопросов.

Политолог подчеркнул, что несмотря на большое общее количество заболевших, регион выходит на плато и острота проблем, характерная два-три месяца назад, сегодня сходит на нет.

Он пояснил: "И в этом смысле власти региона и система здравоохранения достаточно эффективно использовала те несколько дней в начале ноября, объявленных нерабочими. Именно тогда были сделаны шаги по эффективному противостоянию пандемии. Они сработали".

Дмитрий Орлов замечает, что в Самарской области хорошо выстроена система быстрого тестирования и организовано качественное лечение инфицированных коронавирусом в больницах, неплохо работает сеть поликлиник.

По мнению политолога, сегодня ситуация в Самарской области более благоприятная, чем два или три месяца назад.

"Хотя Самара — это и транспортный хаб, и город-миллионник, то есть место, где пересекаются разные потоки людей, и несмотря на все это, ход развития пандемии удалось переломить. Повторюсь: сегодня очевиден выход на плато и также очевиден позитивный прогноз. В тех оценках, которые дают регионам федеральные власти (вице-премьер Татьяна Голикова, руководитель Роспотребнадзора Татьяна Попова), Самара не в числе субъектов Федерации, которые вызывают тревогу федерального центра с точки зрения распространения пандемии. Это благоприятный результат того, что предпринимала региональная власть", — заключил Дмитрий Орлов.