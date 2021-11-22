К 2023 г. в Самаре построят новый детский сад в границах ул. Дачной, Киевской, пр. Карла Маркса

Департамент градостроительства Самары выступил техзаказчиком проектных и изыскательских работ на строительство нового детского сада. Учреждение должно появиться в границах улиц Дачной, проспекта Карла Маркса, Киевской, Сакко и Ванцетти (новое направление улицы Тухачевского).

Общая площадь земельного участка, на котором построят детский сад — 7785 кв метров. Планируется, что его смогут посещать около 200 детей.

Начальная цена контракта — 7,4 млн рублей. Проектные изыскания и получение положительного заключения госэкспертизы нужно завершить в течение 8 месяцев с момента заключения контракта. Подрядчика определят после 17 декабря.

В описании объекта закупки в качестве сроков начала строительства обозначены 2022–2023 гг. Кроме того, отмечается, что проект должен быть аналогичен тому, по которому возвели детский сад на ул. Ташкентской в районе домов №№ 112-116 в Кировском районе Самары. Данный проект "включен в реестр экономически эффективной проектной документации повторного использования Минстроя РФ".