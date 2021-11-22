К 2023 г. в Самаре построят новый детский сад в границах ул. Дачной, Киевской, пр. Карла Маркса

Департамент градостроительства Самары выступил техзаказчиком проектных и изыскательских работ на строительство нового детского сада. Учреждение должно появиться в границах улиц Дачной, проспекта Карла Маркса, Киевской, Сакко и Ванцетти (новое направление улицы Тухачевского).
Общая площадь земельного участка, на котором построят детский сад — 7785 кв метров. Планируется, что его смогут посещать около 200 детей.
Начальная цена контракта — 7,4 млн рублей. Проектные изыскания и получение положительного заключения госэкспертизы нужно завершить в течение 8 месяцев с момента заключения контракта. Подрядчика определят после 17 декабря.
В описании объекта закупки в качестве сроков начала строительства обозначены 2022–2023 гг. Кроме того, отмечается, что проект должен быть аналогичен тому, по которому возвели детский сад на ул. Ташкентской в районе домов №№ 112-116 в Кировском районе Самары. Данный проект "включен в реестр экономически эффективной проектной документации повторного использования Минстроя РФ".
Последние комментарии
Действительно, столько обстоятельств, что другоно способов, как двойные продажи квартир, у Прогресс-Н не осталось. Поэтому я теперь осталась без квартиры, которую Прогресс-Н не строил, но зато продал. Спасибо от моих детей, которые растут в съемной квартире 👍
А вон, пусть Минстрой по конкурсу отдаст это застройщику Прогресс-Н, как уже сделал когда-то с жилыми проблемными объектами, тем самым не решив проблему обманутых дольщиков, а только глубоко её усугубив. Или #этодругоепониматьнадо?
Очень интересный момент, что Прогресс-Н ВЫИГРАЛ конкурсы. В Министерстве строительства города Самары. То есть - само государство выбрало именно этого застройщика, который оказался аферистом. Вопрос - чья вина в том, что сейчас сотни семей сидят долгие годы без жилья? Ответ - прямая вина ГОСУДАРСТВА. И по поводу ЖК Новая Заря (того же застройщика). Во первых, это Минстрой г. Самара отобрал по конкурсу этих аферистов на данный объект. И люди, которые приобрели у Прогресса квартиры в том объекте, в первую очередь поверили государству. Во вторых, 2 года назад сам губернатор пообещал выделить на достройку денег, и заверил что к концу 2020 года дольщики въедут в свои квартиры. Некоторые, опять же, поверили, и после этого купили там недвижимость. Ни денег в итоге не выделили, ни объект не достроили... и идти на контакт с обманутыми дольщиками Новой Зари губернатор с тех пор не спешит. На данный момент перспективы объекта весьма и весьма туманные. В процессе рассмотрения банкротства застройщика и передачи объекта на милость других чиновников - уже из фонда защиты прав граждан участников долевого строительства (созданного Правительством РФ). И есть большие опасения, что этот фонд примет решение не достраивать объект, а компенсировать дольщикам деньгами. А теперь посчитайте, сколько метров семья, когда-то вложившая в квартиру например 2 млн, сможет приобрести сейчас? Раза в 2 - 2,5 меньше. Хорошая ЗАЩИТА дольщиков получится, правда?
позорище то какое ёкэлэмэнэ
Почти по одной парковки на квартиру,уже хорошо. Главное чтобы не переиграли за время строительства в меньшую сторону.