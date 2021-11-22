В Самаре выделили 1,75 млрд рублей на реконструкцию очистных сооружений

"Российские коммунальные системы" объявили конкурс на поиск генерального подрядчика, который займется реконструкцией городских очистных сооружений Самары с внедрением технологической биологической очистки сточных вод с глубоким удалением азота. Информация об этом размещена на сайте СКС.

"Российские коммунальные системы" объявили конкурс на поиск генерального подрядчика, который займется реконструкцией городских очистных сооружений Самары с внедрением технологической биологической очистки сточных вод с глубоким удалением азота. Информация об этом размещена на сайте СКС.

Проектная документация предусматривает реконструкцию девяти аэротенков, строительство и реконструкция зданий, внедрение системы автоматизированного контроля стоков и другие работы.

Победителя торгов объявят в декабре. Срок проведения работ — 22 месяца с даты допуска на объект.