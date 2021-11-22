В Елховском районе к 2024 г. построят водозабор с водоводом

Администрация Елховского района объявила конкурс на поиск подрядчика, который построит водозабор с водоводом в райцентре Елховка. Начальная цена контракта — 311,7 млн рублей.

Начало работ, в соответствии с документацией, запланировано на октябрь 2022 года, окончание — январь 2024 г. Основные объекты строительства, перечисленные в техзадании: водонапорные башни системы Рожновского (50 и 160 м³, две камеры переключения водонапорных башен, насосные станции подкачки (Q11м3/ч и Q=138,6м3/ч), резервуары объемом 1200 м³, фильтр-поглотитель, павильон над водозаборной скважиной, наружные сети водоснабжения и т. д.

Победителя торгов определят после 6 декабря.

Напомним, ранее было выделено свыше 212 млн рублей на строительство очистных сооружений и сети канализации в районном центре Елховка.