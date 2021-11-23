Когда займ предпочтительнее кредита: зачем люди берут займы в МФО

Каких только страшилок не рассказывают про кровожадные микрофинансовые организации, однако рынок займов продолжает стремительно развиваться. По данным Центрального банка РФ, только за 2020 год портфель займов МФО (микрофинансовых организаций) вырос на 18%. А если займы выдаются, значит это кому-то нужно.

Эксперты сервиса "Ваш инвестор", специализирующегося на займах под залог авто, рассказали, в каких случаях займ — практически единственное средство решения финансового вопроса:

Зачем люди идут в МФО

Скорость выдачи денег — главное и неоспоримое преимуществ микрофинансовых организаций. Речь идет не только о займах до зарплаты, но и крупных суммах. Например "Ваш инвестор" выдает займы под залог авто и большую часть клиентов компании составляют представители бизнеса, которым срочно требуются деньги для оплаты текущих расходов. Речь идет о сотнях тысяч рублей. Цели разные: закрыть кассовый разрыв, пополнить оборотные средства, на выполнение крупного заказа. Ни один банк не выдаст крупную сумму начинающему предпринимателю, причем буквально за час, поэтому предприниматели одалживают средства в МФО, хотя это и несколько дороже.

Нет возможности подтвердить доход

Это еще одна причина, по которой большинство банков откажут потенциальному заемщику. Если человек работают неофициально, временно не работает или получает сезонный доход, ему будет тяжело предоставить документы, подтверждающие его платежеспособность. В МФО с этим проще, опять же за счет более высокой чем в банках процентной ставки. Самые выгодные займы — с обеспечением, или под залог. В таком случае обеспечением займа служит, например, ваш автомобиль. В отличие от автоломбардов, в микрофинансовой компании не обязательно оставлять машину на стоянке, можно продолжать ею пользоваться. Такую услугу принято называть "займ под ПТС", хоть это и не совсем верно. Ставки при займе под залог авто — самые низкие на рынке МФО.

Плохая кредитная история

Все, абсолютно все кредиторы, будь то банки или МФО интересуются кредитной историей заемщика. Именно на этом этапе большинство заявок получает отказ. Однако в случае с займами под залог, кредитная история практически никак не влияет ни на выдачу займа, ни на его размер. Например "Ваш инвестор" выдает займы под залог автотранспорта. То есть обеспечением займа является ваш автомобиль и компании, грубо говоря, неинтересна ваша кредитная история, даже если у вас с ней не все гладко. Но в случае, если вы закрываете заём без просрочек и задолженностей, мы, как и кредитные организации, вносим запись в вашу кредитную историю. Таким образом, если брать займы в МФО и своевременно их выплачивать, со временем можно исправить свою кредитную историю.

Подать заявку на заем под залог авто можно на сайте компании vashinvestor.ru или по телефону 8–800–1001–465.

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