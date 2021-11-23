Суд не стал отменять сделку по продаже самарского стадиона "Волга"

Двухлетняя борьба за имущественный комплекс стадиона "Волга" между конкурсным управляющим ООО ФК "Юнит" и ООО "Стимул" закончилась в пользу последнего. 22 ноября арбитражный суд отказался признавать сделку по продаже спортобъекта недействительной.
Напомним, в рамках банкротства ФК "Юнит" возвращать имущество в конкурсную массу начала еще временный управляющий в августе 2019 года. Тогда соответствующие заявления были направлены в полицию и Следственный комитет. Затем конкурсный управляющий попытался оспорить сделку в арбитражном суде.
В имущественный комплекс стадиона входят земельный площадью 38,7 тыс. кв. м, здание кассы, раздевалка, стрелковый тир-манеж, трибуна и проходная. Перед банкротством эти объекты внесли в качестве вклада в уставный капитал ООО "Первая специализированная компания" ("ПСК"). Затем, спустя менее месяца, стадион продали за 240 млн руб. ООО "Стимул", принадлежащему бизнесмену Марсу Бахитову.
Волга Ньюс уже описывал схему, по которой, по мнению конкурсного управляющего Алексея Емельяненко, недвижимость была выведена из ООО ФК "Юнит". По его требованию была проведена экспертиза, которая показала, что рыночная цена объекта – 433 млн руб., почти в два раза выше той, за которую стадион был продан.
Стоит добавить, что "Стимул" купил спорткомплекс в ипотеку. Деньги занял у ныне банкротящегося "Газбанка", и, по словам управляющего, до сих пор не вернул. Однако, суд не счел продажу подозрительной и отказал в призвании сделки недействительной.
Последние комментарии
Действительно, столько обстоятельств, что другоно способов, как двойные продажи квартир, у Прогресс-Н не осталось. Поэтому я теперь осталась без квартиры, которую Прогресс-Н не строил, но зато продал. Спасибо от моих детей, которые растут в съемной квартире 👍
А вон, пусть Минстрой по конкурсу отдаст это застройщику Прогресс-Н, как уже сделал когда-то с жилыми проблемными объектами, тем самым не решив проблему обманутых дольщиков, а только глубоко её усугубив. Или #этодругоепониматьнадо?
Очень интересный момент, что Прогресс-Н ВЫИГРАЛ конкурсы. В Министерстве строительства города Самары. То есть - само государство выбрало именно этого застройщика, который оказался аферистом. Вопрос - чья вина в том, что сейчас сотни семей сидят долгие годы без жилья? Ответ - прямая вина ГОСУДАРСТВА. И по поводу ЖК Новая Заря (того же застройщика). Во первых, это Минстрой г. Самара отобрал по конкурсу этих аферистов на данный объект. И люди, которые приобрели у Прогресса квартиры в том объекте, в первую очередь поверили государству. Во вторых, 2 года назад сам губернатор пообещал выделить на достройку денег, и заверил что к концу 2020 года дольщики въедут в свои квартиры. Некоторые, опять же, поверили, и после этого купили там недвижимость. Ни денег в итоге не выделили, ни объект не достроили... и идти на контакт с обманутыми дольщиками Новой Зари губернатор с тех пор не спешит. На данный момент перспективы объекта весьма и весьма туманные. В процессе рассмотрения банкротства застройщика и передачи объекта на милость других чиновников - уже из фонда защиты прав граждан участников долевого строительства (созданного Правительством РФ). И есть большие опасения, что этот фонд примет решение не достраивать объект, а компенсировать дольщикам деньгами. А теперь посчитайте, сколько метров семья, когда-то вложившая в квартиру например 2 млн, сможет приобрести сейчас? Раза в 2 - 2,5 меньше. Хорошая ЗАЩИТА дольщиков получится, правда?
позорище то какое ёкэлэмэнэ
Почти по одной парковки на квартиру,уже хорошо. Главное чтобы не переиграли за время строительства в меньшую сторону.