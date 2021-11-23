Суд не стал отменять сделку по продаже самарского стадиона "Волга"

Двухлетняя борьба за имущественный комплекс стадиона "Волга" между конкурсным управляющим ООО ФК "Юнит" и ООО "Стимул" закончилась в пользу последнего. 22 ноября арбитражный суд отказался признавать сделку по продаже спортобъекта недействительной.

Напомним, в рамках банкротства ФК "Юнит" возвращать имущество в конкурсную массу начала еще временный управляющий в августе 2019 года. Тогда соответствующие заявления были направлены в полицию и Следственный комитет. Затем конкурсный управляющий попытался оспорить сделку в арбитражном суде.

В имущественный комплекс стадиона входят земельный площадью 38,7 тыс. кв. м, здание кассы, раздевалка, стрелковый тир-манеж, трибуна и проходная. Перед банкротством эти объекты внесли в качестве вклада в уставный капитал ООО "Первая специализированная компания" ("ПСК"). Затем, спустя менее месяца, стадион продали за 240 млн руб. ООО "Стимул", принадлежащему бизнесмену Марсу Бахитову.

Волга Ньюс уже описывал схему, по которой, по мнению конкурсного управляющего Алексея Емельяненко, недвижимость была выведена из ООО ФК "Юнит". По его требованию была проведена экспертиза, которая показала, что рыночная цена объекта – 433 млн руб., почти в два раза выше той, за которую стадион был продан.

Стоит добавить, что "Стимул" купил спорткомплекс в ипотеку. Деньги занял у ныне банкротящегося "Газбанка", и, по словам управляющего, до сих пор не вернул. Однако, суд не счел продажу подозрительной и отказал в призвании сделки недействительной.