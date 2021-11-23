"ВСК — Линия жизни" повысила ставку доходности до 7,4% по годовой программе "Линия гарантированного дохода"

С 22 ноября компания "ВСК — Линия жизни" повысила ставку по программе "Линия гарантированного дохода" с 6,3% до 7,4% годовых.
Основные условия программы:
- Гарантированная доходность — 7,4% годовых.
- Срок программы — 1 год.
- Минимальная сумма взноса — от 100 000 рублей.
- Страховое покрытие по основным рискам, связанным с жизнью и здоровьем.
Оформить программу с повышенной ставкой гарантированного дохода можно онлайн на сайте компании.
Последние комментарии
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
а где-же все-таки деньги?
Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.