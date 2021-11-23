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Финансы Экономика и бизнес

"ВСК — Линия жизни" повысила ставку доходности до 7,4% по годовой программе "Линия гарантированного дохода"

САМАРА. 23 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 22 ноября компания "ВСК — Линия жизни" повысила ставку по программе "Линия гарантированного дохода" с 6,3% до 7,4% годовых.

Основные условия программы:

  • Гарантированная доходность — 7,4% годовых.
  • Срок программы — 1 год.
  • Минимальная сумма взноса — от 100 000 рублей.
  • Страховое покрытие по основным рискам, связанным с жизнью и здоровьем.

Оформить программу с повышенной ставкой гарантированного дохода можно онлайн на сайте компании.

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