Грузоотправители Куйбышевской железной дороги выбирают дистанционное оформление перевозочных документов

На Куйбышевской железной дороге уровень дистанционного оформления перевозочных документов в текущем году достиг 91,4%. Для сравнения: за аналогичный период 2020 года этот показатель составлял 83,4%, в 2019 году — порядка 79%.

С применением электронной подписи за 10 месяцев 2021 года клиентами Куйбышевской железной дороги было оформлено 3,9 млн документов. В их числе — транспортные железнодорожные накладные, акты выполненных работ, счета-фактуры.

Для онлайн-заказа услуг, включая экспортные и транзитные перевозки, предоставление подвижного состава, погрузочно-разгрузочные и терминальные работы, функционирует электронная торговая площадка "Грузовые перевозки".

Для цифрового взаимодействия с клиентами активно используется Личный кабинет клиента ОАО "РЖД" в сфере грузовых перевозок на сайте cargolk.rzd.ru, позволяющий получать различные информационные справки, делать расчет стоимости перевозки грузов, оформлять документы, связанные с перевозкой грузов, осуществлять планирование погрузки на следующие сутки и др.

Сервис доступен в сети Интернет, есть веб-версия и мобильные приложения для устройств на базе IOS и Android, подключение и дальнейшая работа в Личном кабинете клиента ОАО "РЖД" предоставляется на бесплатной основе. В настоящее время 756 клиентов Куйбышевской железной дороги зарегистрированы в сервисе и используют в своей работе безбумажные технологии.

По всем вопросам, связанным с электронным оформлением документов, а также за разъяснениями по порядку организации работы через удаленный доступ клиенты могут обратиться по телефону горячей линии: 8(800) 755-00-00.

