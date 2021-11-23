Грузоотправители Куйбышевской железной дороги выбирают дистанционное оформление перевозочных документов

На Куйбышевской железной дороге уровень дистанционного оформления перевозочных документов в текущем году достиг 91,4%. Для сравнения: за аналогичный период 2020 года этот показатель составлял 83,4%, в 2019 году — порядка 79%.
С применением электронной подписи за 10 месяцев 2021 года клиентами Куйбышевской железной дороги было оформлено 3,9 млн документов. В их числе — транспортные железнодорожные накладные, акты выполненных работ, счета-фактуры.
Для онлайн-заказа услуг, включая экспортные и транзитные перевозки, предоставление подвижного состава, погрузочно-разгрузочные и терминальные работы, функционирует электронная торговая площадка "Грузовые перевозки".
Для цифрового взаимодействия с клиентами активно используется Личный кабинет клиента ОАО "РЖД" в сфере грузовых перевозок на сайте cargolk.rzd.ru, позволяющий получать различные информационные справки, делать расчет стоимости перевозки грузов, оформлять документы, связанные с перевозкой грузов, осуществлять планирование погрузки на следующие сутки и др.
Сервис доступен в сети Интернет, есть веб-версия и мобильные приложения для устройств на базе IOS и Android, подключение и дальнейшая работа в Личном кабинете клиента ОАО "РЖД" предоставляется на бесплатной основе. В настоящее время 756 клиентов Куйбышевской железной дороги зарегистрированы в сервисе и используют в своей работе безбумажные технологии.
По всем вопросам, связанным с электронным оформлением документов, а также за разъяснениями по порядку организации работы через удаленный доступ клиенты могут обратиться по телефону горячей линии: 8(800) 755-00-00.
Последние комментарии
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
А ничего,что мы ,живущие на заводском шоссе,будем с 24 до 7 слушать рёв большегрузов?!
Конечно надо. А на этом кто-нибудь ездил https://na-avtobus.ru/raspisanie/sam/samara/sam/bogatoe/?
А может имеет смысл за эти деньги обновить весь трамвайный парк Самары? Может имеет смысл закупить трамваи не производства видимо фирмы Porsche, а от каких-то местных производителей, или тех же белоруссов? Ну не может же трамвай стоить как как экспортный вариант Т-72?? (каталожная цена 1.4 млн. $).
11 АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД СНЯЛ АРЕСТ С ПОДГОТОВЛЕННЫХ ХАКИМОВОЙ ДЛЯ ПРОДАЖИ "ДОБРОСОВЕСТНЫМ ПРИОБРЕТАТЕЛЯМ" 10 УЧАСТКОВ ЗЕМЛИ ВОКРУГ АВТОВОКЗАЛА. ЕСЛИ КУПЛЯ ПРОДАЖА СОСТОИТСЯ, ЭТА СДЕЛКА СТАНЕТ АФЕРОЙ ГОДА, КОГДА УЧАСТКИ ЗЕМЛИ ОСТАВШИЕСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ХАКИМОВОЙ ТОЛЬКО НА БУМАГЕ, ПО ДОГОВОРУ ПРИЗНАННОМУ СУДОМ ПОВОЛЖСКОГО РЕГИОНА НИЧТОЖНЫМ, ПЕРЕЙДУТ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ. НО ЭТО СДЕЛАЕТ ВЕСЬМА ПРОБЛЕМНЫМ ВОЗВРАТ ЗЕМЛИ ПОД КОНТРОЛЬ МУНИЦИПАЛИТЕТА. ВМЕСТЕ С ЭТИМ ХОДЯТ СЛУХИ ЧТО ПРОКУРАТУРА УСПЕЛА ЗАЯВИТЬ НОВЫЕ ИСКИ В ЗАЩИТУ ПРАВ ГРАЖДАН И СНОВА АРЕСТОВАТЬ ЭТИ УЧАСТКИ.