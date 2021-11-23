Технопарк "Жигулевская долина" пополнят 20 новых резидентов

Экспертный совет под председательством министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова рекомендовал присвоить статус резидента технопарка в сфере высоких технологий "Жигулевская долина" еще 20 инновационным проектам.
Среди одобренных заявок — разработки и технологии в области здравоохранения, генной инженерии, IT, безопасности, инжиниринга, геодезии, транспорта, энергоэффективности, экологии и других.
"Сегодня "Жигулевская долина" — один из крупнейших технопарков в сфере высоких технологий и на протяжении последних трех лет в Национальном рейтинге технопарков страны входит в группу с наивысшим уровнем эффективности функционирования, — рассказал Дмитрий Богданов. — Резидентами площадки являются более 250 компаний, для которых здесь созданы все условия для успешного старта, роста и развития".
Резиденты технопарка реализуют свои проекты в области информационных и телекоммуникационных технологий; энергоэффективности и энергосбережения; космических технологий и транспорта; химии, разработки новых материалов; биотехнологий и медицины.
В Самарской области активно реализуется нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", благодаря чему в регионе создаются комфортные условия для бизнеса и развиваются инвестиционные площадки. Одной из них является технопарк "Жигулевская долина". Важным направлением Стратегии лидерства, обозначенной губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым, является повышение инвестиционной привлекательности региона.
Под управлением "Центра инновационного развития и кластерных инициатив" (ГАУЦИК СО) в экосистеме "Жигулевской долины" сформирована группа "точек роста", поддерживающая процесс инноваций: детский технопарк "Кванториум-63", бизнес-инкубатор, технопарк, уникальный Региональный центр инжиниринга, IT-платформа инноваций, аккумулирующая инновации, инвестиции и меры поддержки региона на одной интернет-площадке.
"Жигулевская долина" является региональным оператором фонда "Сколково" и представительством Фонда содействия инновациям, партнером Инновационного фонда Самарской области и ОАО "Российские железные дороги". Это расширяет возможности для наших резидентов и компаний-субъектов СМСП и позволяет обеспечить ускоренный рост проектов на всех этапах развития — от идеи до изготовления опытного-промышленного образца и создания полноценного производства.
Резидентам технопарка предоставляются в аренду современные офисные, лабораторные и производственные помещения, а также сервисы поддержки проектов.
За каждым инновационным проектом закрепляется проектный менеджер, который разрабатывает стратегию индивидуальных мер поддержки компании для оптимального развития.
Последние комментарии
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
Действительно, столько обстоятельств, что другоно способов, как двойные продажи квартир, у Прогресс-Н не осталось. Поэтому я теперь осталась без квартиры, которую Прогресс-Н не строил, но зато продал. Спасибо от моих детей, которые растут в съемной квартире 👍
А вон, пусть Минстрой по конкурсу отдаст это застройщику Прогресс-Н, как уже сделал когда-то с жилыми проблемными объектами, тем самым не решив проблему обманутых дольщиков, а только глубоко её усугубив. Или #этодругоепониматьнадо?
Очень интересный момент, что Прогресс-Н ВЫИГРАЛ конкурсы. В Министерстве строительства города Самары. То есть - само государство выбрало именно этого застройщика, который оказался аферистом. Вопрос - чья вина в том, что сейчас сотни семей сидят долгие годы без жилья? Ответ - прямая вина ГОСУДАРСТВА. И по поводу ЖК Новая Заря (того же застройщика). Во первых, это Минстрой г. Самара отобрал по конкурсу этих аферистов на данный объект. И люди, которые приобрели у Прогресса квартиры в том объекте, в первую очередь поверили государству. Во вторых, 2 года назад сам губернатор пообещал выделить на достройку денег, и заверил что к концу 2020 года дольщики въедут в свои квартиры. Некоторые, опять же, поверили, и после этого купили там недвижимость. Ни денег в итоге не выделили, ни объект не достроили... и идти на контакт с обманутыми дольщиками Новой Зари губернатор с тех пор не спешит. На данный момент перспективы объекта весьма и весьма туманные. В процессе рассмотрения банкротства застройщика и передачи объекта на милость других чиновников - уже из фонда защиты прав граждан участников долевого строительства (созданного Правительством РФ). И есть большие опасения, что этот фонд примет решение не достраивать объект, а компенсировать дольщикам деньгами. А теперь посчитайте, сколько метров семья, когда-то вложившая в квартиру например 2 млн, сможет приобрести сейчас? Раза в 2 - 2,5 меньше. Хорошая ЗАЩИТА дольщиков получится, правда?
позорище то какое ёкэлэмэнэ