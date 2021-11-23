Виктор Кудряшов: "При строительстве социально важных объектов в приоритете — качество работ"

В понедельник, 22 ноября, на оперативном совещании с участием руководителей и представителей министерств и ведомств, глав крупных муниципальных образований Самарской области проанализировали ход завершения строительства социально значимых объектов в 2021 году.
Как доложил представитель областного министерства строительства, из 19 объектов, запланированных к вводу в этом году, уже введено пять, еще два планируется ввести до 30 ноября.
Шесть объектов реализуются в соответствии с планом. Так, готовность детского сада на 240 мест в г. о. Жигулевск составляет 85% (динамика за неделю 4%), в среднем на объекте работает 90 человек. Дом культуры в м. р. Большечерниговский готов на 81% (динамика за неделю 6%).
Отдельное внимание на совещании уделили объектам строительства, которые находятся в зоне риска. В настоящее время составлены и проработаны дорожные карты, как ликвидировать отставание.
Председатель областного правительства Виктор Кудряшов акцентировал внимание муниципалитетов как заказчиков строительства объектов на необходимости контролировать качество исполнения работ: "При приемке в первую очередь необходимо обращать внимание на качество, и только после этого проводить оплату. В случае если качество не будет обеспечено, работу принимать не будем".
Последние комментарии
Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
Долгий путь.
Явно выраженные признаки коррупцонно составляющих.