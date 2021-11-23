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Облправительство Власть и политика

Виктор Кудряшов: "При строительстве социально важных объектов в приоритете — качество работ"

САМАРА. 22 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 22 ноября, на оперативном совещании с участием руководителей и представителей министерств и ведомств, глав крупных муниципальных образований Самарской области проанализировали ход завершения строительства социально значимых объектов в 2021 году.

Фото: предоставлено департаментом информполитики администрации губернатора Самарской области

Как доложил представитель областного министерства строительства, из 19 объектов, запланированных к вводу в этом году, уже введено пять, еще два планируется ввести до 30 ноября.

Шесть объектов реализуются в соответствии с планом. Так, готовность детского сада на 240 мест в г. о. Жигулевск составляет 85% (динамика за неделю 4%), в среднем на объекте работает 90 человек. Дом культуры в м. р. Большечерниговский готов на 81% (динамика за неделю 6%).

Отдельное внимание на совещании уделили объектам строительства, которые находятся в зоне риска. В настоящее время составлены и проработаны дорожные карты, как ликвидировать отставание.

Председатель областного правительства Виктор Кудряшов акцентировал внимание муниципалитетов как заказчиков строительства объектов на необходимости контролировать качество исполнения работ: "При приемке в первую очередь необходимо обращать внимание на качество, и только после этого проводить оплату. В случае если качество не будет обеспечено, работу принимать не будем".

Гид потребителя

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