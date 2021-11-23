Для удобства налогоплательщиков предстоящая суббота во всех налоговых инспекциях региона будет рабочей

1 декабря — последний день уплаты имущественных налогов за 2020 год. Уже со 2 декабря неплательщикам начнут начисляться пени.
Для того чтобы налогоплательщикам было удобнее исполнить обязанность по уплате налогов в установленный законом срок, Управлением ФНС России по Самарской области принято решение об организации 27 ноября 2021 года во всех налоговых инспекциях региона рабочей субботы с целью выдачи дубликатов налоговых уведомлений (кроме инспекций, в которых прием налогоплательщиков приостановлен. Информацию можно уточнить на сайте ФНС России в разделе "Контакты").
В предстоящую субботу операционные залы инспекций будут открыты с 10 до 15 часов.
Оплатить имущественные налоги можно дистанционно, не выходя из дома. Каждый плательщик может выбрать наиболее удобный для себя способ уплаты:
— сервис "Личный кабинет налогоплательщика физического лица". Если Вы не являетесь пользователем сервиса, получить логин и пароль для входа в сервис можно при личном обращении в любую налоговую инспекцию. Пользователи Единого портала госуслуг могут авторизоваться в сервисе "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц" с помощью своей учетной записи от портала госуслуг;
— мобильное приложение "Налоги ФЛ". "Налоги ФЛ" — мобильное приложение сервиса ФНС России "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц. Доступ к приложению возможен с помощью пароля, полученного при регистрации Личного кабинета в любом налоговом органе и с помощью подтвержденной учетной записи портала Государственных услуг (gosuslugi.ru);
— сервис "Уплата налогов и пошлин физических лиц". Данный интернет-сервис ФНС России позволяет произвести уплату налогов единым налоговым платежом по индексу документа (указанному в налоговом уведомлении), по уникальному идентификатору начисления (УИН) или заполнив все платежные реквизиты документа;
— онлайн-сервисы банков. В наиболее популярных онлайн-сервисах банков для уплаты налогов следует выбрать раздел "Платежи", затем "Налоги, штрафы, пошлины, бюджетные платежи", далее раздел "Налоги", затем выбрать "Поиск и оплата налогов ФНС (оплата налогов по УИН)", далее нужно ввести УИН из налогового уведомления или отсканировать QR-код и произвести оплату.
Последние комментарии
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
а где-же все-таки деньги?
Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.