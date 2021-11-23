Жителя Самарской области будут судить за фиктивную регистрацию фирмы

В Самарской области в суд направили уголовное дело 25-летнего мужчины, обвиняемого в фиктивной регистрации юрлица. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

По версии следствия, в декабре 2019 г. житель Новокуйбышевска подписал заявление о внесении изменений в данные ЕГРЮЛ о смене директора и учредителя ООО и представил свой паспорт. При этом фактически руководить фирмой он не собирался и выступал в качестве подставного лица. За "услугу" мужчина получил 10 тыс. рублей.

На основании этих документов ФНС вынесла решение о регистрации юрлица, в котором обвиняемый стал единственным участником и директором.