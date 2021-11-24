В 2022 г. в Самаре будут отремонтированы мост по ул. Земеца и путепровод на ул. Главной

Руководитель департамента городского хозяйства и экологии Олег Ивахин заявил, что в рамках бюджетных мероприятий на 2022 г. на ремонт мостов и путепроводов выделено 15 млн рублей. Об этом стало известно накануне на заседании комитета по развитию городской инфраструктуры, ЖКХ и экологии Самарской гордумы.

"Предусмотрено 15 млн рублей на ремонт мостов и путепроводов. Есть разработанные проекты. В первую очередь, город имеет потребность по ремонту моста на ул. Земеца и путепровода на ул. Главной, — рассказал он. — Мы запросили в минтрансе дополнительные средства. Предусмотрено софинансирование".

По словам Олега Ивахина, общий объем средств на ремонт двух мостов составит около 400 млн рублей.