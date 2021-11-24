В Кировском районе Самары построят крупный жилой микрорайон

В Самаре в 2022 г. построят новый крупный жилой микрорайон в рамках программы комплексного развития территорий. Об этом стало известно на совещании, которое провел в среду, 24 ноября, первый вице-губернатор - председатель правительства Виктор Кудряшов.
Оператором проекта выступит Самарский областной фонд жилья и ипотеки. Планируется, что новый жилой комплекс переменной этажности появится в районе 5-й линии 19-го километра Московского шоссе, в Кировском районе Самары.
В соответствии с планом, здесь на площади более 10 га будут возведены жилые здания, объекты социального назначения, коммерческая недвижимость. Общая площадь жилого фонда должна составить 98 тысяч квадратных метров.
Площадь жилой застройки первой очереди - порядка 27 тыс. кв. м. "Прошу предусмотреть в проекте планировки детские площадки и прогулочные зоны внутри кварталов, тщательно продумать оформление фасадов и размещение объектов инфраструктуры. Коллеги, мы понимаем, что здесь будет строиться жилье эконом-класса, но это должно быть достойное, удобное жилье, а сам комплекс - максимально красивым и комфортным, примером для будущих жилых районов", - подчеркнул Виктор Кудряшов.
При возведении нового жилого комплекса планируют применить современные технологии быстрого строительства. Сдача объектов первой очереди запланирована на конец 2023 года.
Последние комментарии
Действительно, столько обстоятельств, что другоно способов, как двойные продажи квартир, у Прогресс-Н не осталось. Поэтому я теперь осталась без квартиры, которую Прогресс-Н не строил, но зато продал. Спасибо от моих детей, которые растут в съемной квартире 👍
А вон, пусть Минстрой по конкурсу отдаст это застройщику Прогресс-Н, как уже сделал когда-то с жилыми проблемными объектами, тем самым не решив проблему обманутых дольщиков, а только глубоко её усугубив. Или #этодругоепониматьнадо?
Очень интересный момент, что Прогресс-Н ВЫИГРАЛ конкурсы. В Министерстве строительства города Самары. То есть - само государство выбрало именно этого застройщика, который оказался аферистом. Вопрос - чья вина в том, что сейчас сотни семей сидят долгие годы без жилья? Ответ - прямая вина ГОСУДАРСТВА. И по поводу ЖК Новая Заря (того же застройщика). Во первых, это Минстрой г. Самара отобрал по конкурсу этих аферистов на данный объект. И люди, которые приобрели у Прогресса квартиры в том объекте, в первую очередь поверили государству. Во вторых, 2 года назад сам губернатор пообещал выделить на достройку денег, и заверил что к концу 2020 года дольщики въедут в свои квартиры. Некоторые, опять же, поверили, и после этого купили там недвижимость. Ни денег в итоге не выделили, ни объект не достроили... и идти на контакт с обманутыми дольщиками Новой Зари губернатор с тех пор не спешит. На данный момент перспективы объекта весьма и весьма туманные. В процессе рассмотрения банкротства застройщика и передачи объекта на милость других чиновников - уже из фонда защиты прав граждан участников долевого строительства (созданного Правительством РФ). И есть большие опасения, что этот фонд примет решение не достраивать объект, а компенсировать дольщикам деньгами. А теперь посчитайте, сколько метров семья, когда-то вложившая в квартиру например 2 млн, сможет приобрести сейчас? Раза в 2 - 2,5 меньше. Хорошая ЗАЩИТА дольщиков получится, правда?
позорище то какое ёкэлэмэнэ
Почти по одной парковки на квартиру,уже хорошо. Главное чтобы не переиграли за время строительства в меньшую сторону.