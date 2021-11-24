В Кировском районе Самары построят крупный жилой микрорайон

В Самаре в 2022 г. построят новый крупный жилой микрорайон в рамках программы комплексного развития территорий. Об этом стало известно на совещании, которое провел в среду, 24 ноября, первый вице-губернатор - председатель правительства Виктор Кудряшов.

Оператором проекта выступит Самарский областной фонд жилья и ипотеки. Планируется, что новый жилой комплекс переменной этажности появится в районе 5-й линии 19-го километра Московского шоссе, в Кировском районе Самары.

В соответствии с планом, здесь на площади более 10 га будут возведены жилые здания, объекты социального назначения, коммерческая недвижимость. Общая площадь жилого фонда должна составить 98 тысяч квадратных метров.

Площадь жилой застройки первой очереди - порядка 27 тыс. кв. м. "Прошу предусмотреть в проекте планировки детские площадки и прогулочные зоны внутри кварталов, тщательно продумать оформление фасадов и размещение объектов инфраструктуры. Коллеги, мы понимаем, что здесь будет строиться жилье эконом-класса, но это должно быть достойное, удобное жилье, а сам комплекс - максимально красивым и комфортным, примером для будущих жилых районов", - подчеркнул Виктор Кудряшов.

При возведении нового жилого комплекса планируют применить современные технологии быстрого строительства. Сдача объектов первой очереди запланирована на конец 2023 года.