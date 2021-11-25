16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"ЭнергосбыТ Плюс" определил "Лучшие УК и ТСЖ" Самарской области АО "Транснефть — Приволга" провело учение по тушению условного пожара в резервуарном парке КуйбышевАзот: баланс во имя развития Сызранские нефтяники стали лидерами природоохранной деятельности в России Реконструкцию газопроводов, пересекающих автобан в обход Тольятти, планируется завершить до конца следующего года

ТЭК Экономика и бизнес

"ЭнергосбыТ Плюс" определил "Лучшие УК и ТСЖ" Самарской области

САМАРА. 25 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 19
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Самарский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" определил финалистов акции "Лучшие УК и ТСЖ". В этом году в число победителей вошли 10 управляющих компаний и товариществ собственников жилья, работающих в Самарской области. Всего в конкурсе-2021 приняли участие 53 обслуживающие организации региона.

Эксперты энергокомпании оценивали платежную дисциплину претендентов, своевременность передачи ими показаний приборов учета и другие критерии. Наибольшее число заявок в этом году поступило в адрес "ЭнергосбыТ Плюс" от УК и ТСЖ из Самары и Сызрани.

Финалисты акции "Лучшие УК и ТСЖ" 2021 года:

  • ЖК "Революционная, 101А" (Самара);
  • ЖК "Физкультурная, 103" (Самара);
  • ЖК "Печерская, 25" (Самара);
  • ЖК "Печерская, 29" (Самара);
  • ЖК "Революционная, 101В" (Самара);
  • ООО "УК № 1 ЖКХ" (Тольятти);
  • ТСЖ "ЗОЯ" (Новокуйбышевск);
  • ТСЖ "АРБАТ" (Новокуйбышевск);
  • ТСЖ № 20 (Сызрань);
  • ТСЖ "Астраханское, 15А" (Сызрань).

"Перед нами стоял непростой выбор, поскольку многие обслуживающие организации региона добросовестно выполняют все обязательства перед поставщиком тепла. Те управляющие компании и ТСЖ, которые стали победителями акции, безусловно, лучшие из лучших! Надеюсь, их победа станет стимулом для коллег к участию в акции в следующем году", — подчеркнул директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Григорий Чернов.

В подарок лучшим ТСЖ и УК будут вручены сертификаты на получение техники, необходимой для поддержания порядка на придомовой территории. Награждение состоится в декабре этого года.

ТЭК&Химия №11

ТЭК&Химия №10

ТЭК&Химия №9

ТЭК&Химия №8

ТЭК&Химия №7

ТЭК&Химия №6

ТЭК&Химия №5

ТЭК&Химия №4

ТЭК&Химия №3

ТЭК&Химия №2

Гид потребителя

Последние комментарии

Илья Сердюк 21 марта 2018 11:07 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Прошла экспертизу?

Павел Фирсов 17 марта 2018 17:14 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Странно, но вот в этой рекламке про цифровую трансформацию "Росэнергоатома"(https://www.gazeta.ru/prcom/2018/03/05/11671897.shtml) от имени разработчика решений на базе SAP говорится, что IT-поддержка бизнес-процессов - как раз и есть один из элементов цифровизации экономики. :) Видимо, ребята, продвигающие SAP, совсем ничего не понимают в этой самой цифровой экономике. :)

Виталя Виталя 14 марта 2018 18:16 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Для данных целей есть Sap. Айти поддержка бизнес процессов не есть идея цифровой экономики. Удивил, так удивил.

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

Игорь Алексеенко 21 августа 2017 15:05 Пять из 14 заправочных комплексов "Витязей" в Самаре перейдут под бренд "Лукойл"

Если сеть АЗС возглавил Олег Кирзунов, то пропала сеть АЗС...

Фото на сайте

Более 3500 человек следили за работой международной конференции АО "Гипровостокнефть" в режиме онлайн

Более 3500 человек следили за работой международной конференции АО "Гипровостокнефть" в режиме онлайн

Компания СИБИНТЕК берет на себя задачи по автоматизации предприятий нефтегазовой отрасли

Компания СИБИНТЕК берет на себя задачи по автоматизации предприятий нефтегазовой отрасли

Специалисты ССК раскрасили лето самарцев незабываемыми впечатлениями

Специалисты ССК раскрасили лето самарцев незабываемыми впечатлениями

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5