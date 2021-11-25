"ЭнергосбыТ Плюс" определил "Лучшие УК и ТСЖ" Самарской области

Самарский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" определил финалистов акции "Лучшие УК и ТСЖ". В этом году в число победителей вошли 10 управляющих компаний и товариществ собственников жилья, работающих в Самарской области. Всего в конкурсе-2021 приняли участие 53 обслуживающие организации региона.
Эксперты энергокомпании оценивали платежную дисциплину претендентов, своевременность передачи ими показаний приборов учета и другие критерии. Наибольшее число заявок в этом году поступило в адрес "ЭнергосбыТ Плюс" от УК и ТСЖ из Самары и Сызрани.
Финалисты акции "Лучшие УК и ТСЖ" 2021 года:
- ЖК "Революционная, 101А" (Самара);
- ЖК "Физкультурная, 103" (Самара);
- ЖК "Печерская, 25" (Самара);
- ЖК "Печерская, 29" (Самара);
- ЖК "Революционная, 101В" (Самара);
- ООО "УК № 1 ЖКХ" (Тольятти);
- ТСЖ "ЗОЯ" (Новокуйбышевск);
- ТСЖ "АРБАТ" (Новокуйбышевск);
- ТСЖ № 20 (Сызрань);
- ТСЖ "Астраханское, 15А" (Сызрань).
"Перед нами стоял непростой выбор, поскольку многие обслуживающие организации региона добросовестно выполняют все обязательства перед поставщиком тепла. Те управляющие компании и ТСЖ, которые стали победителями акции, безусловно, лучшие из лучших! Надеюсь, их победа станет стимулом для коллег к участию в акции в следующем году", — подчеркнул директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Григорий Чернов.
В подарок лучшим ТСЖ и УК будут вручены сертификаты на получение техники, необходимой для поддержания порядка на придомовой территории. Награждение состоится в декабре этого года.
Последние комментарии
Прошла экспертизу?
Странно, но вот в этой рекламке про цифровую трансформацию "Росэнергоатома"(https://www.gazeta.ru/prcom/2018/03/05/11671897.shtml) от имени разработчика решений на базе SAP говорится, что IT-поддержка бизнес-процессов - как раз и есть один из элементов цифровизации экономики. :) Видимо, ребята, продвигающие SAP, совсем ничего не понимают в этой самой цифровой экономике. :)
Для данных целей есть Sap. Айти поддержка бизнес процессов не есть идея цифровой экономики. Удивил, так удивил.
очень странно
Если сеть АЗС возглавил Олег Кирзунов, то пропала сеть АЗС...