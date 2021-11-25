Сержанта из пос. Рощинский приговорили к девяти годам "строгача" за убийство сослуживца

Самарский гарнизонный военный суд вынес приговор сержанту одной из воинских частей, расположенной в пос. Рощинский, Валерию Климову. Его признали виновным в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

12 февраля 2021 г., с 0:15 до 8:15, Климов был в гостях у сослуживца. Между ним и хозяином жилища произошла ссора из-за денег. Во время конфликта Климов увидел в руках у оппонента нож, выхватил его и четыре раза ударил потерпевшего в шею. Когда раненый упал на пол, Климов накинул ему на шею полотенце и задушил. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

16 ноября Самарский гарнизонный военный суда признал военного виновным в убийстве. При вынесении приговора суд учел, что Климов в мае 2020 г. был судим Магнитогорским гарнизонным военным судом за повторное вождение в нетрезвом состоянии. По совокупности этих приговоров, мужчина получил девять лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также его на четыре месяца и 13 дней лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом.

Кроме того, в рамках уголовного дела суд частично удовлетворил гражданский иск, заявленный потерпевшей к Климову.

Также суд учел в качестве смягчающих обстоятельств учел, что Климов имеет на иждивении малолетнего ребенка, принес потерпевшей стороне извинения, старался загладить причиненный вред.