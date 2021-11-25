Сержанта из пос. Рощинский приговорили к девяти годам "строгача" за убийство сослуживца

Самарский гарнизонный военный суд вынес приговор сержанту одной из воинских частей, расположенной в пос. Рощинский, Валерию Климову. Его признали виновным в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.
12 февраля 2021 г., с 0:15 до 8:15, Климов был в гостях у сослуживца. Между ним и хозяином жилища произошла ссора из-за денег. Во время конфликта Климов увидел в руках у оппонента нож, выхватил его и четыре раза ударил потерпевшего в шею. Когда раненый упал на пол, Климов накинул ему на шею полотенце и задушил. От полученных травм потерпевший скончался на месте.
16 ноября Самарский гарнизонный военный суда признал военного виновным в убийстве. При вынесении приговора суд учел, что Климов в мае 2020 г. был судим Магнитогорским гарнизонным военным судом за повторное вождение в нетрезвом состоянии. По совокупности этих приговоров, мужчина получил девять лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также его на четыре месяца и 13 дней лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом.
Кроме того, в рамках уголовного дела суд частично удовлетворил гражданский иск, заявленный потерпевшей к Климову.
Также суд учел в качестве смягчающих обстоятельств учел, что Климов имеет на иждивении малолетнего ребенка, принес потерпевшей стороне извинения, старался загладить причиненный вред.
Последние комментарии
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц
Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.
Журналисты никогда не пишут...в рядах какой партии она состоялась... ..и это нужно указывать в будущем так как на носу выборы